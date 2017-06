Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ITALIEN - Die Kontroverse zwischen Berlin und Rom über die Staatsrettung für italienische Banken ist schärfer geworden. Bundesbank-Präsident Jens Weidmann sagte am Donnerstag in Stuttgart, die nationale Auffanglösung für italienische Banken sei ein "schlechtes Omen" für eine Vertiefung der europäischen Integration. Es sei keine Bereitschaft erkennbar, Entscheidungsbefugnisse auf die europäische Ebene zu verlagern oder sich auch nur von der Gemeinschaft reinreden zu lassen. "Deutlich wird dies nicht nur am Umgang mit den Haushaltsregeln, sondern auch hinsichtlich der Einhaltung der neuen Abwicklungsprinzipien für Banken - gerade in den Ländern, die ein Mehr an Gemeinschaftshaftung fordern", sagte Weidmann. Italiens Regierung beschloss am Wochenende, bis zu 17 Milliarden Euro für die Institute Veneto Banca und Banca Popolare di Vivenza bereitzustellen, die von der Europäischen Zentralbank als wohl nicht mehr überlebensfähig eingestuft wurden. Dabei sollen die europäischen Abwicklungsregeln solche staatlichen Rettungen von Banken vermeiden. (FAZ S. 19)

ANLEIHEN - Paris und Brüssel wollen schon bald neuartige Staatsanleihen einführen. Dabei wird es wohl auf eine Vergemeinschaftung der Schulden hinauslaufen. Dieses Risiko offenbart eine Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), die der Zeitung Welt vorliegt. Danach können die European Safe Bonds, kurz ESBies, nur dann zu einem Erfolg werden, wenn sie nach klaren Regeln entwickelt und umgesetzt werden. "In Krisenzeiten könnten bankrotte Staaten rausgehauen werden. Das käme einer Vergemeinschaftung der Schulden gleich", schreiben die IW-Autoren Markus Demary und Jürgen Matthes. (Welt S. 13)

BANK OF ENGLAND - Extreme Wetterphänomene, nicht nutzbare Öl- und Gasreserven, verödete Landstriche - die Risiken durch den weltweiten Klimawandel sind enorm. Das Problem: An den Märkten werden diese Gefahren bisher nicht genügend berücksichtigt, weshalb Experten die Aktien von Versicherern, Rohstoffkonzernen und Banken für überbewertet halten. Für Mark Carney, Gouverneur der Bank of England, keine Kleinigkeit. Der renommierte Notenbanker fürchtet um die Stabilität der Finanzmärkte, sollten die Anleger auf die bisher verborgenen Risiken reagieren. Damit es nicht zu einer Erschütterung kommt, hat am Donnerstag eine Arbeitsgruppe des Financial Stability Boards Vorschläge vorgelegt, die dazu beitragen sollen, die Risiken durch den Klimawandel besser einzuschätzen. (Handelsblatt S. 6)

UKRAINE - Die prorussischen Milizen im besetzten Osten der Ukraine verlangen offenbar Schutzgeld von der Beobachtermission der OSZE in ihrem Machtbereich. Dies erfuhr diese Zeitung von zwei westlichen Quellen. Demnach haben die Besatzer nach mehreren Übergriffen ihrer Kämpfer gegen Patrouillen und Stützpunkte der OSZE am Montag in ihrer Hochburg, der Industriestadt Donezk, die Bewachung vom Sitz der Mission unerwartet abgezogen. Seither verlangt ihr "Innenministerium" offenbar ein Schutzgeld in bar, um die Bewacher wieder zurückkehren zu lassen. Die OSZE und die "Behörden" der Besatzer wollten diese Geldforderung auf Anfrage weder bestätigen noch dementieren. (FAZ S. 5)

BUNDESBANK - Die Bundesbank feiert sich zu ihrem 60. Geburtstag als Hüterin deutscher ordnungspolitischer Werte. Doch 18 Jahre nach Einführung des Euros ringt die Notenbank noch immer mit ihrer neuen geldpolitischen Rolle. (Handelsblatt S. 22)

June 30, 2017

