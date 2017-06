TOKIO (dpa-AFX) - In Japan ist die Industrieproduktion im Mai nach dem starken Anstieg im April deutlich gefallen. Die Produktion sei im Vergleich zum April um 3,3 Prozent gesunken, teilte das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie am Freitag in Tokio mit. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem Rückgang von 3,0 Prozent gerechnet.

Die Daten zur japanischen Industrieproduktion unterliegen gewöhnlich starken Schwankungen. Im April war die Produktion der Industriebetriebe der weltweit drittgrößten Volkswirtschaft im Vergleich zum Vormonat noch um 4,0 Prozent und damit so stark wie seit Mitte 2011 nicht mehr gewachsen./zb/das

