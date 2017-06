ALLSCHWIL/BASEL, SCHWEIZ - 30. Juni 2017 - Am 16. Februar 2017 hat Janssen Holding GmbH, eine Tochtergesellschaft von Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), den Angebotsprospekt zum öffentlichen Kaufangebot für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Actelion Ltd (SIX:ATLN) publiziert. Das öffentliche Kaufangebot wurde am 16. Juni 2017 vollzogen.

Am 19. Juni 2017 stellte Actelion Ltd ein Gesuch um Befreiung von gewissen Pflichten zur Aufrechterhaltung der Kotierung.

Mit Entscheid vom 29. Juni 2017 gewährte die SIX Exchange Regulation Actelion Ltd verschiedene zeitlich befristete Ausnahmen von den Pflichten zur Aufrechterhaltung der Kotierung.

Inhalt und Dauer der gewährten Befreiungen gehen aus dem Entscheid der SIX Exchange Regulation hervor, der hier in Teilen wörtlich wiedergegeben wird. Die Befreiungen treten mit der Publikation dieser Ad hoc-Mitteilung in Kraft.

Die Ziffern I bis III des Entscheid-Dispositivs lauten wie folgt:

Actelion Ltd (Emittentin), Allschwil, Kanton Basel-Landschaft, wird unter Vorbehalt von Ziff. VI [Anmerkung Actelion Ltd: Vorbehalt der Veröffentlichung dieser Medienmitteilung] bis zum Ablauf der Gültigkeitsdauer der Best Price Rule nach Art. 10 Abs. 1 der Verordnung der Übernahmekommission über öffentliche Kaufangebote vom 21. August 2008 (Übernahmeverordnung [UEV]) im Rahmen des öffentlichen Kauf- und Tauschangebots der Janssen Holding GmbH, Zug, Kanton Zug, für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Emittentin (Best Price Rule), das heisst bis und mit 23. Oktober 2017, von folgenden Pflichten zur Aufrechterhaltung der Kotierung befreit:

Veröffentlichung und Einreichung des Halbjahresberichts für das Geschäftsjahr 2017 (Art. 50 ff. Kotierungsreglement [KR] i.V.m. Art. 11 ff. Richtlinie betr. Rechnungslegung [RLR] sowie Richtlinie für Emittenten mit Beteiligungsrechten (Beteiligungspapieren), Anleihen, Wandelrechten, Derivaten und kollektiven Kapitalanlagen [RLRMP]);



Veröffentlichung von Ad hoc-Mitteilungen (Art. 53 KR i.V.m. der Richtlinie betr. Ad hoc-Publizität [RLAhP]), davon ausgenommen ist die Veröffentlichung einer Ad hoc-Mitteilung zur Kommunikation des Zeitpunkts der Dekotierung der Namenaktien der Emittentin sobald dieser bestimmt ist;



Offenlegung von Management-Transaktionen (Art. 56 KR);



Führung eines Unternehmenskalenders (Art. 52 KR);



Erfüllung der nachfolgend genannten Regelmeldepflichten (Art. 55 KR i.V.m. Art. 9 der Richtlinie Regelmeldepflichten [RLRMP]): Ziff. 1.05 (Änderung des Revisionsorgans), Ziff. 1.06 (Änderung des Bilanzstichtags), Ziff. 1.07 (1) (Änderung Verwaltungsratspräsident), (2) (Änderung Chief Executive Officer), (3) (Änderung Chief Financial Officer), (4) (Änderung Head of Investor Relations), (5) (Änderung Kontaktperson Ad hoc-Publizität), Ziff. 1.08 (1) (Änderung Weblink zur allgemeinen Seite des Emittenten), (4) (Änderung Weblink zum Unternehmenskalender), (5) (Änderung Weblink zu den Jahres- und Halbjahresberichten), Ziff. 2.01 (2) (Einreichung Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr 2017), Ziff. 3.03 (Einladung zur GV), Ziff. 3.05 (Beschlüsse betr. Opting Out / Opting Up), Ziff. 3.06 (Änderungen im Zusammenhang mit Vinkulierungsbestimmungen) und Ziff. 5.02 (Meldungen des bedingten Kapitals).

Die Befreiung gemäss Ziff. I beginnt mit Veröffentlichung der Ad hoc-Mitteilung gemäss den Vorgaben in Ziff. VI.

Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer der Best Price Rule am 23. Oktober 2017 wird die Emittentin bis und mit 30. November 2017 von den Pflichten gemäss Ziff. I befreit, sofern und soweit keiner der folgenden Tatbestände bis am 23. Oktober 2017 eingetreten ist oder bis am 30. November 2017 eintritt:

Eintritt eines Minderheitsaktionärs oder mehrerer Minderheitsaktionäre in das Verfahren um Kraftloserklärung der Namenaktien der Emittentin nach Art. 137 des Bundesgesetzes über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Devisenhandel vom 19. Juni 2015 (Finanzmarktinfrastrukturgesetz, FinfraG) vor dem Kantonsgericht Basel-Landschaft;



Rückzug der Klage um Kraftloserklärung der Namenaktien der Emittentin vor dem Kantonsgericht Basel-Landschaft durch die Klägerin, die Janssen Holding GmbH, Zug, Kanton Zug, oder durch eine Rechtsnachfolgerin;



Abweisung der Klage um Kraftloserklärung der Namenaktien der Emittentin durch das Kantonsgericht Basel-Landschaft;



Weiterzug des Urteils des Kantonsgericht Basel-Landschaft betreffend die Kraftloserklärung der Namenaktien der Emittentin.

Sollte einer der Tatbestände gemäss dieser Ziffer Bst. a. bis d. bis zum Ablauf der Gültigkeitsdauer der Best Price Rule eintreten, leben die Pflichten der Emittentin gemäss Ziff. I umgehend nach Ablauf der Gültigkeitsdauer der Best Price Rule, das heisst am 24. Oktober 2017, wieder auf.

Sollte einer der Tatbestände gemäss dieser Ziffer Bst. a. bis d. nach Ablauf der Gültigkeitsdauer der Best Price Rule eintreten, leben die Pflichten der Emittentin gemäss Ziff. I umgehend wieder auf.

Im Fall eines Wiederauflebens der Pflichten gemäss Ziff. I hat die Emittentin den Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr 2017 innert sechs Wochen ab dem Tag des jeweiligen Wiederauflebens der Pflichten gemäss Ziff. I zu publizieren und SIX Exchange Regulation einzureichen (Art. 50 KR i.V.m. Art. 11 ff. RLR und Art. 9 Ziff. 2.01 (2) RLRMP).

###

