New York - Negative Vorgaben von den europäischen Aktienmärkten haben am Donnerstag auch den US-Börsen zugesetzt. Vor allem bei den in letzter Zeit sehr stark gelaufenen Technologiepapieren nahmen Anleger Gewinne mit. Dagegen waren Bankenwerte gut gefragt. Sie profitierten vom positiven Ausgang des Banken-Stresstests. Gute Kunde gab es von konjunktureller Seite. So ist die US-Wirtschaft im ersten Quartal stärker gewachsen als bisher bekannt.

Der Dow Jones Industrial schloss 0,78 Prozent niedriger bei 21'287,03 Punkten, nachdem er am Mittwoch um rund 0,7 Prozent zugelegt hatte. Der marktbreite S&P-500-Index fiel am Donnerstag um 0,86 Prozent auf 2419,70 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 , der am Vortag fast 1,5 Prozent gewonnen hatte, ging es um 1,74 Prozent auf 5653,02 Punkte abwärts.

Der Finanzsektor war mit einem Plus von 0,65 Prozent klarer Gewinner in der Branchenübersicht. Am Vortag hatte die US-Notenbank nach Börsenschluss mitgeteilt, dass erstmals alle grossen Geldhäuser den jährlichen Stresstest bestanden hätten. Für die Branche geht es bei diesen Belastungsproben um Milliarden. Sie hat nun grünes Licht, in grossem Stil Geld in Form von Dividenden oder Aktienrückkäufen an ihre Investoren auszuschütten.

Entsprechend ...

