Ehe eine alle(ine) ist: Mit der Öffnung zur Ehe für alle rettet Angela Merkel ihre Koalitionsoptionen.

Kosten: keine. So steht es lapidar unter Abschnitt D des neuen Gesetzes "zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts". Das ist eine recht eindimensionale Betrachtung der Dinge. Tatsächlich kostet es kein Geld, Paragraf 1353 des Bürgerlichen Gesetzbuches zu ändern. Aber jenseits des administrativen Aufwands hat das Gezerre um die Ehe für alle viele sehr viel gekostet.

Seit fast zwei Jahren liegt der Gesetzesentwurf vor, den Union und SPD wegen des Widerstands der Union im Rechtsausschuss exakt 30 Mal blockiert haben. Es blieben noch verfassungsrechtliche Fragen offen, so die Begründung der Union. Die einzig wesentliche lautet: Warum haben die Unionsparteien so lange an der rechtlichen, ökonomischen und sozialen Diskriminierung von homosexuellen Partnerschaften festgehalten, während die Bevölkerung längst mit großer Mehrheit die Ehe für ...

