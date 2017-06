The following instruments on XETRA do have their first trading day 30.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 30.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0361532945 ZUERCHER KT.BK 17-UND.FLR BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0370943547 PFBK SCHW.HYP. 17-26 651 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0370943554 PFBK SCHW.HYP. 17-39 652 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000BLB43D2 BAY.LDSBK.IS. 17/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UA48 DZ BANK IS.A770 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0EWD2 DEKA HPF MTN R2087 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0EWE0 DEKA HPF MTN R2088 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5DM3 LB.HESS.THR.CARRARA06R/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5EE8 LB.HESS.THR.CARRARA06X/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0PW9 NORDLB FESTZINSANL.29/17 BD00 BON EUR N

CA OE8S XFRA ES0000012A89 SPANIEN 17-27 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013266343 GECINA 17-22 FLR MTN BD00 BON EUR N

CA NR93 XFRA DE000NRW0KF4 LAND NRW MTN.LSA R.1439 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013266350 GECINA 17-27 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013266368 GECINA 17-32 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US00138EAD67 AIG GLOBAL FDG 17/20 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US056752AH11 BAIDU 17/22 BD01 BON USD N

CA XFRA US056752AJ76 BAIDU 17/27 BD01 BON USD N

CA XFRA US29250NAQ88 ENBRIDGE 17/22 BD01 BON USD N

CA XFRA US29250NAR61 ENBRIDGE 17/27 BD01 BON USD N

CA XFRA US37045XBX30 GM FINANCIAL 17/22 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US37045XBY13 GM FINANCIAL 17/22 BD01 BON USD N

CA XFRA US4581X0CY26 INTER-AMER.DEV.BK 17/27 BD01 BON USD N

CA XFRA US912828XV77 US TREASURY 2019 BD01 BON USD N