FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

LNSX XETR DE000A0DPRE6 SIXT LEASING O.N. 0.480 EUR

MLP XETR DE0006569908 MLP AG 0.080 EUR

BIJ XETR DE0005229504 BIJOU BRIGITTE O.N. 3.000 EUR

93M XETR DE000A0L1H32 MPH MITT.PHARMA HLDG 0.120 EUR

RTN1 XETR US7551115071 RAYTHEON CO. DL-,01 0.699 EUR

SUR XETR DE0005176903 SURTECO SE 0.800 EUR

VIH XETR DE0002457512 VIB VERMOEGEN O.N. 0.550 EUR

N7G XETR DE000A0JKHC9 NANOGATE AG 0.110 EUR

B5A XETR DE0005168108 BAUER AG 0.100 EUR