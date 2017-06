FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.06.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 03.07.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.06.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

NVAV XFRA TH0101010R14 CHAROEN POKP. -NVDR- BA10

PO9 XFRA PTPTI0AM0006 NAVIGATOR COMPANY SA EO 1

BDK XFRA JP3835600002 BEST DENKI

6W2 XFRA GB0000608009 WS ATKINS PLC LS-,005

ACE1 XFRA ES0132105018 ACERINOX SA NOM. EO -,25

CXGH XFRA CNE100000PP1 XINJIANG GOLDW.SC.+T.H

JT41 XFRA GG00BD3GC324 MARIANA RES LTD LS-,001

CPOF XFRA TH0101A10Z19 CHAROEN POKPH.-FGN- BA 1