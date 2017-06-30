FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.06.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
UBK XETR DE0005570808 UMWELTBANK AG O.N.
CD42 XETR LU0419741094 COMS.-CAC40 LEVER.U.ETF I
CD41 XETR LU0419740955 COMS.-CAC40 SH.GR U.ETF I
SANT XETR AT0000A0E9W5 S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N.
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INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
UBK XETR DE0005570808 UMWELTBANK AG O.N.
CD42 XETR LU0419741094 COMS.-CAC40 LEVER.U.ETF I
CD41 XETR LU0419740955 COMS.-CAC40 SH.GR U.ETF I
SANT XETR AT0000A0E9W5 S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N.