Viele Geschiedene kennen das - am Ende bleibt der Blick zurück im Zorn. Der Mann sagt: Ich habe dir alles gegeben, habe alles gemacht, was du wolltest. Die Frau fühlt sich trotzdem kleingehalten, untergebuttert, nicht ernst genommen. Das Finale entzündet sich schließlich an Bagatellen. Etwa an der Ehe für alle.

Der Beitrag Bei Maybrit Illner - Szenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...