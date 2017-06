Fast ein Viertel seiner Stellen in Deutschland will der kanadische Bahnhersteller bis 2020 abbauen. In Zahlen heisst das: Bis zu 2.200 seiner 8.500 Stellen sollen wegfallen. Dies hat man beschlossen, um die deutschen Standorte zukunftsfähig zu machen, denn alle Standorte in Deutschland bleiben erhalten.br/>

Das kanadische Mutterunternehmen war durch eine aus dem Ruder gelaufene Flugzeugentwicklung in Schwierigkeiten geraten. Vergangenes Jahr hatte Bombardier erklärt, man werde weltweit 7.500 Stellen streichen. 5.000 davon sollten in der Bahntechnik wegfallen, die ihren Schwerpunkt in Deutschland und den Hauptsitz in Berlin hat. Der Sanierungskurs hatte auch die Bundesregierung auf den Plan gerufen. Der damalige Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hatte sich eingeschaltet und die Bedeutung der Industriearbeitsplätze für Deutschland betont.br/>

Bernecker Redaktion / www.bernecker.info