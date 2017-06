FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - TIEFER - Nach dem Vortagesrutsch zeichnet sich im Dax auch am Freitag zunächst keine Stabilisierung ab: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start 0,14 Prozent tiefer auf 12 399 Punkte. Die Marke von 12 400 Punkte hatte er tags zuvor bereits erstmals seit April wieder unterschritten. Der Euro konnte sich am Morgen auf dem höchsten Niveau seit dreizehn Monaten halten. Sein Höhenflug ist ein Grund für die gestiegene Nervosität der Anleger.

USA: - RUNTER - Negative Vorgaben von den europäischen Aktienmärkten haben am Donnerstag auch den US-Börsen zugesetzt. Vor allem bei den in letzter Zeit sehr stark gelaufenen Technologiepapieren nahmen Anleger Gewinne mit. Dagegen waren Bankenwerte weiter gefragt. Sie profitierten vom positiven Ausgang des Banken-Stresstests. Gute Kunde gab es von konjunktureller Seite. So ist die US-Wirtschaft im ersten Quartal stärker gewachsen als bisher bekannt.

ASIEN: - ABWÄRTS - Die asiatischen Börsen sind der Wall Street am Freitag ins Minus gefolgt - sogar in China, obwohl dort die Stimmung bei größeren und staatlichen Industriekonzernen zuletzt deutlich besser war als Experten erwartet hatten. Besonders ging es aber in Japan abwärts. Der Leitindex Nikkei 225 rutschte wieder unter die Marke von 20 000 Punkten. Insgesamt waren die Verluste aber geringer als am Vortag in Europa.

DAX 12.416,19 -1,83% XDAX 12.402,76 -2,18% EuroSTOXX 50 3.471,33 -1,82% Stoxx50 3.142,47 -1,39% DJIA 21.287,03 -0,78% S&P 500 2.419,70 -0,86% NASDAQ 100 5.653,02 -1,74% Nikkei 225 19.987,67 -1,15% (6:55 Uhr)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - ABGABEDRUCK - Der Abgabedruck an den Rentenmärkten dürfte zumindest am Morgen noch anhalten, so dass der Bund Future etwas tiefer eröffnen sollte, schrieb Dirk Gojny von der National-Bank am Freitag. Trotz der starken Kursrückgänge am Dienstag und am Donnerstag dürften die Investoren vor dem Wochenende kaum Neupositionierungen vornehmen, so seine Einschätzung. Den europäischen Notenbankern werde es schwer fallen, die Märkte zu beruhigen. Daher dürfte es allenfalls zu einer Stabilisierung des Bund Futures auf niedrigerem Niveau im Tagesverlauf kommen. Gojny sieht eine Tagesspanne zwischen 161,30 und 162,85.

Bund-Future Schlusskurs 162,13 -0,76% Bund-Future Settlement 162,17 -0,02%

DEVISEN: - EURO ÜBER 1,14 DOLLAR - Der Euro hat seine jüngsten Gewinne verteidigt. Am Freitagmorgen kostete er 1,1437 US-Dollar und damit in etwa so viel wie im Wall-Street-Handel am Vorabend, als er auf den höchsten Stand seit Mai 2016 gestiegen war. Zuletzt wurde der Euro mit 1,1437 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1413 (Mittwoch: 1,1375) Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:10 Uhr) Euro/USD 1,1437 -0,03% USD/Yen 111,93 -0,23% Euro/Yen 128,01 -0,27%

ROHÖL - TEURER - Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel weiter zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 47,70 US-Dollar und damit 28 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 24 Cent auf 45,17 Dollar.

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0039 2017-06-30/07:32