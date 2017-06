Das Wertpapier des Werbeflächenvermieters Ströer blickt auf einen astreinen Aufwärtstrend seit Anfang Dezember zurück, jedoch wurde diese in dieser Handelswoche zur Unterseite gebrochen und dürfte nun ein größeres Verkaufssignal zur Folge haben.

Bis Anfang dieses Jahres hielten sich die Kursnotierungen noch in einem mittelfristigen Abwärtstrend auf und fielen von den Hochs bei 64,49 Euro auf ein Verlaufstief von gerade einmal 34,25 Euro zurück. Erst an dieser Stelle drehte der Trendverlauf wieder und brach im Januar dieses Jahres nachhaltig darüber aus - Im Zuge dessen konnte bis Anfang dieses Monats Ströer auf ein Verlaufshoch von 58,59 Euro zulegen. An dieser Stelle schwindendete jedoch bereits das Interesse der Käufer, die Aktie setzte zunächst auf den gleitenden Durchschnitt EMA 50 um 54,00 Euro zurück. Vergangene Woche kam es bereits zu einem kurzfristigen Unterschreiten des Aufwärtstrendkanals, ein letztes Aufbäumen der Käufer versiegte jedoch ...

