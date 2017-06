Von Lucy Craymer

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Die globale Talfahrt an den Aktienbörsen zieht am Freitag auch an den asiatischen Börsen nicht spurlos vorüber. Die asiatischen Märkte halten sich aber etwas wackerer - zumindest im Vergleich zu ihren europäischen Pendants. Mit den Verlusten zum Wochenschluss sind die Vortagesgewinne aber dennoch wieder Makulatur. Händler charakterisieren den Wochenverlauf als "Achterbahnfahrt". Die Märkte seien derzeit klar stimmungsgetrieben, sagt Chefhändler Gavin Parry von Parry International Trading in Hongkong.

In Japan sinkt der Nikkei-225 um 1,2 Prozent auf 19.981 Punkte und rutscht damit erstmals seit zwei Wochen unter die Markte von 20.000. Die weltweit gestiegene Risikoscheu treibt Anleger in den vermeintlich sicheren Yen. Er steigt und belastet damit zusätzlich, weil börsennotierte Unternehmen in der Mehrzahl stark vom Export abhängen. Der Dollar fällt auf 111,78 Yen nach Wechselkursen um knapp 112,90 Yen im Tageshoch des Vortages.

In China stützen Konjunkturdaten

In Schanghai gibt der Composite mit einem Abschlag von 0,2 Prozent auf 3.182 Punkten nur leicht nach. Nach überzeugenden Konjunkturdaten erholen sich die Kurse in Schanghai und Shenzhen etwas. Die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende sowie für das nicht-produzierende Gewerbe sind im Juni gestiegen und sind besser als erwartet ausgefallen. Ersterer kletterte sogar auf das zweithöchste Niveau des Jahres.

Im Handel stellt man sich derweil auf womöglich auf wichtige Verlautbarungen durch den chinesischen Ministerpräsidenten Xi Jinping ein, der zum 20. Jahrestag der Übergabe Hongkongs an China durch die Briten in der Stadt weilt. Die Kurse in Hongkong büßen durchschnittlich 0,8 Prozent ein.

In Australien fällt das Minus mit 1,5 Prozent trotz steigender Rohstoffpreise etwas heftiger aus, allerdings zählte Sydney am Vortag zu den festeren Börsen. Nach Allzeithochs am Vortag haben auch die Börsen in Südkorea und Neuseeland den Rückwärtsgang eingelegt. Die Stimmung in Seoul wird von einer unerwartet schwach ausgefallenen Industrieproduktion belastet.

Nach Rekordhochs an den vergangenen drei Handelstagen geben Geely Automobile in Hongkong um 2,7 Prozent nach. Die Aktie des Automobilkonzerns liegt seit Jahresbeginn allerdings 127 Prozent im Plus - auf Wochensicht 13 Prozent. Der Telekommunikationskonzern Starhub hat seinen Anteil am Filmvermarkter mm2 Asia aufgestockt. Während mm2 in Singapur um 2,8 Prozent zulegen, büßen Starhub 1,1 Prozent ein.

Ölpreise weiter stabil

Am Erdölmarkt zeichnet sich die längste Erholungsphase seit April ab. Die global gehandelte Ölsorte Brent verteuert sich um weitere 0,6 Prozent auf 47,71 Dollar je Fass. Anleger preisten noch immer die in der vergangenen Woche gesunkene US-Förderung ein, heißt es. Außerdem setzten sie auf die Urlaubssaison in den USA, die gewöhnlich mit einem Anstieg der Benzinnachfrage einhergehe.

Der Goldpreis stagniert weitgehend gegenüber dem US-Geschäft. Die falkenhafte US-Geldpolitik belaste das Edelmetall übergeordnet, heißt es.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.736,30 -1,41% +0,65% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.984,73 -1,17% +4,55% 08:00 Kospi (Seoul) 2.387,66 -0,33% +17,82% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.182,41 -0,18% +2,54% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.754,84 -0,81% +17,92% 10:00 Straits-Times (Singapur) 3.233,47 -0,77% +12,24% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.768,63 -0,15% +7,73% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:19 Uhr % YTD EUR/USD 1,1440 -0,0% 1,1440 1,1418 +8,8% EUR/JPY 128,02 -0,2% 128,29 128,54 +4,1% EUR/GBP 0,8784 -0,2% 0,8798 0,8802 +3,1% GBP/USD 1,3024 +0,2% 1,3004 1,2974 +5,6% USD/JPY 111,90 -0,2% 112,13 112,57 -4,3% USD/KRW 1142,60 -0,4% 1147,08 1140,90 -5,4% USD/CNY 6,7675 -0,3% 6,7870 6,7792 -2,6% USD/CNH 6,7654 -0,4% 6,7937 6,7857 -3,0% USD/HKD 7,8050 -0,0% 7,8060 7,8047 +0,7% AUD/USD 0,7699 +0,2% 0,7684 0,7668 +6,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,20 44,93 +0,6% 0,27 -20,6% Brent/ICE 47,71 47,42 +0,6% 0,29 -18,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.246,67 1.245,70 +0,1% +0,97 +8,3% Silber (Spot) 16,69 16,63 +0,4% +0,06 +4,8% Platin (Spot) 921,96 922,00 -0,0% -0,04 +2,0% Kupfer-Future 2,69 2,68 +0,4% +0,01 +7,0% ===

