Stichprobe aus der Entdeckung Golden Goose ergibt 11,85 g/t Gold; Oxidsande enthalten hohe Platin-, Palladium- und Silbergehalte

Toronto, Ontario - 29. Juni 2017 - MacDonald Mines Exploration Ltd. (TSX-V: BMK) (MacDonald Mines, das Unternehmen oder BMK) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Analyseergebnisse der kürzlich entnommenen Bodenproben im Bereich seiner Entdeckung aus dem Jahr 2016, Golden Goose, dem Erzgang Soocana und den Oxidsanden im unternehmenseigenen Projekt Wawa-Holdsworth (siehe Abbildung 1) erhalten hat.

Wichtigste Ergebnisse der Probenahmen:

- Die Stichproben aus der Entdeckung Golden Goose enthielten 11,85 g/t bzw. 2,98 g/t Gold und sprechen für das Vorkommen reproduzierbarer Goldgehalte entlang dieser neu entdeckten goldhaltigen Struktur. * - Eine zusammengesetzte Großprobe aus dem Bereich der Oxidsande, die an vier unterschiedlichen Stellen entnommen wurde, lieferte neben einem durchschnittlichen Goldgehalt von 5,45 g/t, wie zuvor berichtet wurde (siehe Pressemeldung vom 16. Mai 2017), auch 0,15 g/t Platin und 0,36 g/t Palladium. - Oxidsandproben im Umfang von 2 kg enthielten bis zu 59,8 g/t Silber (siehe Tabelle unten). * - Eine Stichprobe aus einem Quarz-Turmalin-Erzgang im Erzgangsystem Soocana lieferte 34,9 g/t Gold. *

*Der Leser sei darauf hingewiesen, dass es sich bei Stichproben um ausgewählte Proben handelt, die nicht unbedingt Schlüsse auf die gesamte Mineralisierung im Konzessionsgebiet zulassen.

Beschreibung Gold g/tSilber g/t Black Sands 3,09 38,8 Area A Black Sands 2,71 49,7 Area A Black Sands 3,05 59,8 Area A Black Sands 6 24,1 Area BE Black Sands 5,62 30,7 Area BE Quentin Yarie, President und CEO von MacDonald, sagte dazu: Der große Deformations- und Alterationskorridor im Konzessionsgebiet Holdsworth umfasst viele bekannte Zonen mit Goldmineralisierung. Diese Ergebnisse bestätigen unsere Entdeckung Golden Goose als eine weitere möglicherweise wichtige goldhaltige Struktur im Konzessionsgebiet. Darüber hinaus stellen die Oxidsande dank der Entdeckung hoher Silber-, Platin- und Palladiumgehalte zusätzlich zu den anomalen Goldwerten ein noch aussichtsreicheres Zielgebiet in unserem Projekt Wawa-Holdsworth dar. Abbildung 1. Lage der Goldzielgebiete im Projekt Wawa-Holdsworth http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/40233/2017 06 29 Holdsworth Golden Goose-Oxide Sands final_DEprcom.001.png Abbildung 2. Entnahmestellen der Oxidsandproben http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/40233/2017 06 29 Holdsworth Golden Goose-Oxide Sands final_DEprcom.002.png Über die Claims Holdsworth und Soocana Das Projekt befindet sich unweit von Hawk Junction ungefähr 20 Kilometer nordöstlich von Wawa (Ontario) und besteht aus 18 absoluten patentierten Claims (fee simple) einschließlich der Oberflächen- und Abbaurechte, die sich über eine zusammenhängende Grundfläche von etwa 705 Acres erstrecken.

Highlights des Projekts Wawa-Holdsworth

- in unmittelbarer Nachbarschaft zu der von Richmont betriebenen Goldmine Island, dem Magino Goldprojekt von Argonaut und Goldcorps Projekt Borden - zahlreiche Goldvorkommen mit unterschiedlichen Mineralisierungstypen innerhalb eines 500 Meter breiten Deformationskorridors - ganzjähriger Straßenzugang und leichter Zugang zu Eisenbahnwegen, Straßenverkehrsnetzen, Strom, Arbeitskräften und Zulieferern

Das Projekt Wawa Holdsworth im Überblick

Im Rahmen der historischen Arbeiten durch die vorherigen Betreiber wurden im Projekt Wawa-Holdsworth drei Goldziele abgegrenzt:

- eine in Grünstein gebettete Quarz-Carbonat-Erzganglagerstätte (das Erzgangsystem Soocana und das Vorkommen Reed-Booth); - in eine Bändereisenerzformation gebettete Goldlagerstätten (goldhaltige Pyritzonen in einer Eisenerzformation des Algoma-Typs) - goldhaltige Oxidsande, die bei der Verwitterung der goldhaltigen Pyritzonen entstanden sind

MacDonald Mines konzentriert sein zeitnahes Explorationsprogramm auf die Oxidsande. Diese erstrecken sich augenscheinlich über mehr als 2 Kilometer im Konzessionsgebiet, wie von den Ergebnissen der kürzlich absolvierten magnetischen Flugmessungen des Unternehmens bestätigt wurde (siehe Pressemeldung vom 1. Juni 2017), und erreichen eine Tiefe von mindestens 8 Metern.

Die vor Kurzem von MacDonald Mines durchgeführten vorläufigen Probenahmen der Oxidsande lieferten einen Durchschnittsgehalt von 5,45 g/t Gold (siehe Pressemeldung vom 16. Mai 2017).

Bei vorläufigen metallurgischen Untersuchungen, die von den vorherigen Betreibern anhand von zusammengesetzten Proben durchgeführt wurden, wurde ohne Zerkleinerung eine Goldgewinnungsrate von 69 bis 98,7 % erzielt. MacDonald Mines hat zu Beginn des Jahres umfassende metallurgische Tests der Oxidsande eingeleitet, um die Gold- und Silberausbeute zu maximieren. Die Ergebnisse werden für diesen Herbst erwartet.

Das weiche und relativ ungefestigte Oxidsandmaterial kann wie Kies gewonnen werden. Das Unternehmen arbeitet weiter daran, die Oxidsande noch genauer abzugrenzen, während es sich auf ihre mögliche Förderung vorbereitet.

Vor-Ort-Maßnahmen zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Die Oxidsand- und Stichproben wurden in versiegelten Tüten zur Laboreinrichtung von SGS in Cochrane (Ontario) transportiert. Die einzelnen Proben werden etikettiert, in Plastiktüten gegeben und versiegelt. Die zu Gruppen zusammengefügten Proben werden anschließend in reißfesten Reissäcken gebündelt und ausgeliefert. Das verbleibende grobkörnige Absonderungsmaterial der Proben wird für den Fall gelagert, dass weitere Arbeiten oder eine Verifizierung erforderlich sind.

MacDonald Mines hat ein Qualitätssicherungsprogramm durchgeführt, um den bewährten Verfahren (Best Practices) für die Entnahme und Analyse aller Proben zu entsprechen. Im Rahmen seines QA/QC-Programms gibt MacDonald Mines willkürlich ausgewählte externe Goldstandard- (mit niedrigen bis hohen Gehalten), Leer- und Oxidsanddoppelproben in den Probensatz. MacDonald schickt außerdem repräsentative Proben und/oder Absonderungsmaterial zur Kontrolle an ein zweites Labor.

Qualifizierter Sachverständiger Quentin Yarie, P Geo. ist der qualifizierte Sachverständige, der für die Anfertigung, die Überwachung und Genehmigung des wissenschaftlichen und technischen Inhalts dieser Pressemeldung verantwortlich ist. Über MacDonald Mines Exploration Ltd. MacDonald Mines Exploration Ltd. ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, dessen Schwerpunkt auf der Gold- und Kieselerdeexploration in Kanada liegt. Das Unternehmen hat ein Portfolio von Projekten in sicheren Rechtsstaaten und mit hoher Infrastrukturanbindung aufgebaut, die das größtmögliche Ertragspotenzial aufweisen. Das Unternehmen treibt die Erschließung seines höchst aussichtsreichen Projekt Wawa-Holdsworth aggressiv voran.

Die Stammaktien des Unternehmens werden an der TSX venture Exchange unter dem Kürzel BMK gehandelt.

Mehr zu MacDonald Mines erfahren Sie unter www.macdonaldmines.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über: Quentin Yarie, President & CEO, (416) 364-4986, qyarie@macdonaldmines.com

Oder Mia Boiridy, Investor Relations, (416) 364-4986, mboiridy@macdonaldmines.com

Vorsorglicher Hinweis: Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen wurden von keiner Börse, Wertpapierbehörde oder einer anderen Regulierungsbehörde genehmigt oder abgelehnt. Die vorstehenden Angaben können zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die zukünftige Performance des Unternehmens enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen, insbesondere jene, die sich auf zukünftige Leistungen beziehen, unterliegen bestimmten Risiken und Unsicherheiten und die tatsächlichen Ergebnisse könnten maßgeblich von den Plänen und Erwartungen des Unternehmens abweichen. Diese Pläne, Erwartungen, Risiken und Unsicherheiten sind hierin sowie regelmäßig in den bei der TSX Venture Exchange und den Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens aufgeführt. MacDonald Mines übernimmt keinerlei Verpflichtung, seine zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40233 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40233&tr=1

