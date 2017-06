...sondern einen Doppelpunkt. Das Duo Bain Capital und Cinven hat über seine Zwischengesellschaft Nidda Healthcare Holding nicht ausreichend Stimmrechte auf seine Seite ziehen können. Auch die herabgesetzte Mindestannahmeschwelle beim zudem auch noch verlängerten Angebot wurde knapp verfehlt, womit das Manöver erst mal geplatzt ist. Dabei hatten Vorstand und Aufsichtsrat die Annahme ausdrücklich empfohlen. Nun heißt es: Mund abwischen und weitermachen. In diesem Jahr will man auf ein Umsatzvolumen von 2,28 bis 2,35 Mrd. € bei einem bereinigten Konzerngewinn in der Bandbreite von 195bis 205 Mio. € kommen. Per 2019 sollen daraus 2,65 bis 2,70 Mrd. € bei den Erlösen werden bzw. 250 bis 270 Mio. € beim bereinigten Gewinn. Dies vergleicht sich mit rd. 2,14 Mrd. € bzw. 177,3 Mio. € im Jahr 2016. Jetzt ist das Management gefragt, Gas zu geben bei einer Stand-Alone-Strategie, natürlich auch mit einer Verbesserung der Kostenbasis. Allerdings: Stada bleibt ein angeschossenes Reh. Wenn Adressen wie Bain Capital und Cinven bereit sind, 66 € jeAktie zu zahlen, darf man mal davon ausgehen, dass sielängerfristig klar dreistellige Kurse vor Augen hatten.Durchaus denkbar wäre, dass auch andere Player (strategische Investoren oder auch Finanzinvestoren) beieinem passenden Preis in den Ring steigen und einenneuen Vorstoß wagen. Fazit: Der gescheiterte Deal könnte demnächst in eine reizvolle Chance münden. Lassen Sie den Bleistift gespitzt, um bei Kursen um 50 € noch mal zu rechnen. Denn dann läge das KGV per 2018 c.p. gerade malbei etwa 13,8 und damit auf einem reizvollen Niveau für ein Unternehmen, das mit der Ausrichtung auf Gesundheit bzw. patentfreie pharmazeutische Wirkstoffe natürlich mit demographischem Rückenwind segelt.br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus dem aktuellen Frankfurter Börsenbrief Nr. 26 vom 1.07.2017.br/>

Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info