IRW-PRESS: Marapharm Ventures Inc.: Marapharm Ventures Inc. (Marapharm) gibt die Bewilligung einer Lizenz für den Anbau von Marihuana als Genussmittel in Nevada bekannt

Marapharm Ventures Inc. (Marapharm) gibt die Bewilligung einer Lizenz für den Anbau von Marihuana als Genussmittel in Nevada bekannt

Pressemeldung 29. Juni 2017 Kelowna, BC

Marapharm gibt bekannt, dass das Department of Taxation des Bundesstaates Nevada dem Antrag des Unternehmens auf Erteilung einer Lizenz für den Anbau von Marihuana als Genussmittel auf einer Fläche von 70.000 Quadratfuß in Las Vegas (Nevada) stattgegeben hat. Die eigentliche Lizenz ging am 28. Juni 2017 um 19:39 Uhr per E-Mail ein.

Marapharm ist nun im Besitz einer Lizenz für den Anbau von Marihuana als Genussmittel. Dies ist ein riesiger Meilenstein für uns. Der Verkauf von Marihuana für den Freizeitkonsum ist in Nevada ab 1. Juli 2017 legal. Soweit uns bekannt ist, ist Marapharm das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das diese Zulassungsstufe erreicht hat. Der Anbau und der Verkauf von Cannabis werden zunächst in den bestehenden Modularbauten erfolgen und in die neuen Gebäude verlegt werden, sobald der Bau abgeschlossen ist, sagte CEO Linda Sampson.

Marapharm verfügt aktuell über drei Lizenzen für den Anbau von Marihuana für medizinische Zwecke und hat die Ausweitung der Lizenzen für den Anbau von Marihuana als Genussmittel für seine insgesamt 290.000 Quadratfuß umfassenden Anbau- und Produktionsanlagen beantragt. Die anderen beiden Anträge befinden sich weiterhin in Bearbeitung.

ÜBER MARAPHARM VENTURES INC. www.marapharm.com

Marapharm verfügt in Washington, Kalifornien und Nevada über Grundflächen und Anlagen zur Herstellung von medizinischem Marihuana auf über 300.000 Quadratfuß. Die Anlagen in Nevada haben eine Grundfläche von 360.000 Quadratfuß. Der Bericht des Nevada Department of Agriculture, der vonTessa Rognier erstellt wurde, gibt an, dass Anbauanlagen in Nevada eine durchschnittliche Grundfläche von 26.000 Quadratfuß haben. Vor etwa drei Jahren stellte Marapharm bei Health Canada einen Antrag auf Gewährung einer Produktions- und Vertriebslizenz gemäß den MMPR-Richtlinien und hat auch die erforderlichen Sicherheitsüberprüfungen absolviert. Der Antrag wird derzeit einem eingehenden Screeningverfahren unterzogen. Im September 2016 erhielt Marapharm von Health Canada den Bescheid, seinen Antrag im Hinblick auf die neuen ACMPR-Richtlinien zu ergänzen. Marapharm hält 15 Millionen Aktien und Warrants von Veritas Pharma Inc., einem börsennotierten Unternehmen.

Weitere Informationen zu den Betriebs- oder Finanzergebnissen von Marapharm entnehmen Sie bitte den bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden vorliegenden Berichten, die über die CSE-Website (www.thecse.com), die OTC-Website (www.otcmarkets.com) und die SEDAR-Website (www.sedar.com) unter dem Unternehmensprofil von Marapharm Ventures Inc. eingesehen werden können.

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER: www.marapharm.com oder Linda Sampson, CEO, 778-583-4476, E-Mail: info@marapharm.com BÖRSEN: Die Stammaktien von Marapharm notieren in Kanada unter dem Börsenkürzel MDM an der Canadian Securities Exchange, in den USA unter dem Börsenkürzel MRPHF an der OTCQB sowie in Europa unter dem Börsenkürzel 2M0 an der Frankfurter Börse.

Weder CSE noch FWB oder OTCQB® haben den Inhalt dieser Pressemeldung genehmigt noch abgelehnt. Weder CSE, noch FWB oder OTCQB® übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen. Durch den Gebrauch der Wörter erwarten, fortsetzen, schätzen, rechnen mit, könnten, werden, planen, sollten, glauben und ähnlicher Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kenntlich gemacht werden. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, aufgrund derer die eigentlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf angemessenen Annahmen. Es kann trotzdem nicht gewährleistet werden, dass sich solche Erwartungen als richtig erweisen werden. Den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sollte kein ungebührliches Vertrauen entgegengebracht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

ABOUT MARAPHARM VENTURES INC. www.marapharm.com

Marapharm has more than 300,000 square feet of medical marijuana licenses for its land and facilities in WA, CA and NV. In Nevada, the building footprint is 360,000 square feet. The Nevada Department of Agriculture report by Tessa Rognier states that the average size of a cultivation facility in Nevada is 26,000 square feet. About three years ago, Marapharm applied in Canada to Health Canada for a MMPR (production and sales) license and has passed the necessary security clearances. The application is currently in the in-depth screening process. In September 2016, Health Canada contacted Marapharm with a provision to amend its application to allow for the new regulations, ACMPR. Marapharm owns 15 million shares and warrants of Veritas Pharma Inc., a public company.

Additional information on the operations or financial results of Marapharm are included in reports on file with applicable securities regulatory authorities and may be accessed through the CSE website (www.thecse.com), the OTC website (www.otcmarkets.com), and the SEDAR website (www.sedar.com) under the profile for Marapharm Ventures Inc.

FOR FURTHER INFORMATION: www.marapharm.com or Linda Sampson, CEO 778-583-4476 email info@marapharm.com STOCK EXCHANGES: Marapharm trades in Canada, ticker symbol MDM on the CSE, in the United States, ticker symbol MRPHF on the OTCQB, in Europe, ticker symbol 2M0 on the FSE.

Neither the CSE, the FSE nor the OTCQB® has approved nor disapproved the contents of this press release. Neither the CSE, the FSE nor the OTCQB® accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.

FORWARD - LOOKING STATEMENTS: Certain statements contained in this news release constitute forward looking statements. The use of any of the words anticipate, continue, estimate, expect, may, will, project, should, believe, and similar expressions are intended to identify forward-looking statements. These statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors that may cause actual results or events to differ materially from those anticipated in such forward-looking statements are based on reasonable assumption but no assurance can be given that these expectations will prove to be correct and the forward-looking statements included in this news release should not be unduly relied upon.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40234 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40234&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA56575 M1086

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA56575M1086

AXC0043 2017-06-30/08:02