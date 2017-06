Ein aktueller Bericht der Haleakala-Stiftung zeigt Wege zur dezentralen Energieversorgung auf. Dafür sei unter anderem ein Paradigmenwechsel nötig, der bereits von vielen Energiekonzernen und Stadtwerken befürwortet wird. Ein "zentralistischer Reflex" halte Vor-Ort-Strom derzeit aber noch in der Nische, heißt es in dem Bericht.Der PV Think Tank der Haleakala-Stiftung hat am Freitag den neuen Bericht "Vor-Ort-Strom. Wege zur Dezentralisierung der Stromversorgung" veröffentlicht. Die rund 50 beteiligten Energiemarktexperten betonen darin die Bedeutung der dezentralen Stromversorgung im künftigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...