Von Markus Fugmann

Die Notenbanken haben gemeinschaftlich erklärt, die ultralaxe Geldpolitik beenden zu wollen - und haben damit eine Lawine losgetreten! Denn nun ist all das in Gefahr, was zuvor als sicher galt: dasss die Notenbanken alles tun werden, um die Märkte zu stützen. Dass nun aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...