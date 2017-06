Angela Merkel sieht eine Trendwende in der Autoindustrie. Der Trend gehe "weg vom Verbrennungsmotor", so die Bundeskanzlerin.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht eine Trendwende in der Autoindustrie. In einem Interview mit der WirtschaftsWoche sagte Merkel: "Wir sind in einer Transformationsphase weg vom Verbrennungsmotor. Wir haben staatliche Prämien für den Kauf von Elektromotoren auch gegen erheblichen Widerstand durchgesetzt. Aber wie schnell diese Transformation vorangehen soll, das muss immer wieder ausgehandelt werden, und deshalb ist der sehr sparsame Verbrennungsmotor ...

