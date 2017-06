JETZT EXKLUSIV AUF TIDAL ERHÄLTLICH



New York (ots/PRNewswire) - Die globale Musik- und

Entertainmentplattform TIDAL freut sich, JAY-Zs 4:44 und das erste

vom neuen Album inspirierte Visual zu präsentieren.



Die interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier:

https://www.multivu.com/players/English/8123752-tidal-jay-z-444/



Wer: JAY-Z



Was: Neues Album - 4:44 und Visual "The Story Of O.J." unter der

Regie von Mark Romanek und JAY-Z



Wann: 06:01 Uhr, Freitag, 30. Juni



Woher: TIDAL.com (http://tidal.com/)



Wie: Neue TIDAL-Abonnenten außerhalb der USA finden auf

TIDAL.com/Try-now (http://tidal.com/Try-now) mehr Informationen



Über TIDAL



TIDAL ist eine globale, erfahrungsbezogene Entertainmentplattform

designt für Fans, von Künstlern aus der ganzen Welt. TIDAL-Abonnenten

haben Zugang zu exklusiv kuratierten Inhalten, welche die Künstler

direkt mit den Fans auf verschiedenste Art und Weise zusammenbringt.

Der Service bietet High-Fidelity- und CD-Klangqualität,

hochauflösende Videos, sowie die Möglichkeit neue aufstrebende

Künstler in der TIDAL Rising-Rubrik zu entdecken und einzigartigen

Erlebnissen via TIDAL X beizuwohnen. TIDAL ist in mehr als 52 Ländern

verfügbar und hat einen Songkatalog, welcher über 48,5 Millionen

Titel und 175.000 hochauflösende Videos umfasst. Weitere

Informationen gibt es unter: www.tidal.com



