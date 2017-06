Beim MDAX scheint der Gipfel vorerst erreicht. Der Index lässt sich an der Oberseite des Aufwärtstrends als gescheitert darstellen. Vom Fallen kann ein Put-Optionsschein mit einem Basispreis bei 25000 Punkten und Fälligkeit im Dezember überproportional profitieren. Im Update: Commerzbank.

Nach einem seit Februar 2016 bestehenden Aufwärtstrend, der sich aktuell zwischen 22300 und 25800 Punkten beschrieben lässt, erreichte der MDAX bei 25765 Punkten Anfang Juni ein neues Rekordhoch. Zwar gelang es dem Index nach einem kurzen Schwanken um 25000 Punkte noch einmal bis 25681 Punkte anzusteigen, doch blieb der Mittelwerteindex dadurch unter seinem vorherigen Hoch. Die charttechnische Lage trübte sich allerdings erst in den folgenden Tagen durch nachlassende Notierungen ein, wodurch der Index auch die runde Zahl von 25000 Punkten erneut unterschritt. Mit einem deutlichen Minus von 1,8 Prozent begab sich der MDAX gestern in Eintracht mit weiteren europäischen Indizes auf Talfahrt. Diese könnte die Notierungen bis zur Unterseite des eingangs beschrieben Aufwärtstrends um 22500 Punkte führen. Bleibt der Index am letzten Handelstag dieses Monats unter 25253 Punkten, endet der Juni für ihn mit einem negativen Ergebnis. Aktuell beläuft sich das Minus im MDAX auf Monatssicht auf 3,2 Prozent. Seit Anfang des Jahres liegt der Index aber noch mit 10,1 Prozent vorne und ...

