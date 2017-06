Moneycab: Herr Kasper, zehn Jahre nach dem Verkauf von Wincare an die Sanitas will die AXA Winterthur wieder zurück in den Gesundheitsmarkt. Was hat den Strategiewechsel ausgelöst?

Dominique Kasper: Wir sehen das nicht als einen Wiedereinstieg. Man muss sich vor Augen führen, wie sich das ganze Umfeld in den letzten zehn Jahren entwickelt hat. Dank den fortgeschrittenen technischen Möglichkeiten kann die AXA neue Produkte und Services auf den Markt bringen, die damals unmöglich gewesen wären. Zudem hat auch seitens AXA Gruppe ein Strategiewechsel stattgefunden, bei der das Thema Gesundheit an Bedeutung gewinnt.

Wie wollen Sie in diesem umkämpften Markt erfolgreich sein?

Mit unserer langjährigen Erfahrung im Versicherungsgeschäft, dem grössten Beratungsnetz der Schweiz sowie dem umfangreichen Know-how im Krankenversicherungsgeschäft der AXA Gruppe sind wir gut aufgestellt. Konkret werden wir uns aber darin unterscheiden, dass wir einen unkomplizierten Service bieten und unseren Kunden einen grossen Teil des administrativen Aufwands abnehmen.

Nebst unserem konkurrenzfähigen Angebot an Zusatzversicherungen übernehmen wir für unsere Versicherten jährlich den unabhängigen Vergleich und Wechsel in der Grundversicherung. Dadurch können sie jedes Jahr viel Kosten einsparen, ohne administrative Nachteile zu befürchten. Denn sämtliche Arztrechnungen können sie digital bei uns einreichen - wir kümmern uns anschliessend um die Aufteilung zwischen Grund- und Zusatzversicherung.

Welche konkreten Ziele haben Sie bezüglich Umsatz, Marktanteil und Wachstum mit dem neuen Geschäftsbereich?

Vorerst wollen wir in erster Linie Fuss fassen im Gesundheitsmarkt. Unser Ziel bis 2020 ist es, rund 100'000 Kundinnen und Kunden zu versichern und innerhalb von 10 Jahren einen Marktanteil von über 5% zu erreichen im Bereich der Kranken-Zusatzversicherungen.

In anderen Ländern ist die AXA schon als Krankenkassen-Anbieterin tätig. In welcher Form können Sie davon profitieren?

Die AXA zählt weltweit zu den grössten Anbietern im Gesundheitsmarkt. Natürlich können wir als Teil dieser Gruppe vom Know-how und den Erfahrungen anderer AXA Ländereinheiten profitieren und darauf aufbauen. Das Geschäft ist aber auch durch nationale Gesundheitssysteme und Gesetzgebungen geprägt. Wir können also nicht einfach Anwendungen übernehmen, sondern müssen vor allem die lokalen Begebenheiten berücksichtigen.

Sie wollen mit den Zusatzversicherungen vor allem junge Berufstätige und Familien ansprechen. Welche Produkte stehen dazu im Vordergrund, was werden Sie nicht anbieten?

Im Bereich der Zusatzversicherungen stehen die gängigen Produkte im stationären und ambulanten Bereich wie Alternativmedizin, Spitalversicherungen und Zahnversicherungen im Vordergrund. Eine Grundversicherung bieten wir nicht an, unterstützen unsere Kunden aber wie bereits erwähnt beim Wechsel der Grundversicherung und der Abwicklung ihrer Rechnungen. Um unabhängig beraten zu können, nehmen wir im Bereich der Grundversicherung keinen Provisionen entgegen.

Social Media und die Meinung von Freunden, Kolleginnen und Peers spielen eine immer wichtigere Rolle bei der Entscheidungsfindung, gerade bei Ihrem Zielpublikum, den Jungen. Was heisst das für den neuen Markteintritt der AXA Winterthur, wie beeinflusst das die Marketingstrategie?

Für die Entwicklung unseres Gesundheitsangebots haben wir ein Setup ...

Den vollständigen Artikel lesen ...