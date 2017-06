Von Andreas Plecko

WIESBADEN (Dow Jones)--Die Umsätze im deutschen Einzelhandel haben im Mai etwas stärker zugelegt als erwartet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, stiegen die Umsätze nach Abzug der Inflation um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten einen Zuwachs um 0,4 Prozent prognostiziert. Für April wurde der monatliche Rückgang um real 0,2 Prozent bestätigt.

Auf Jahressicht lagen die Umsätze im Mai preisbereinigt um 4,8 Prozent höher. Die Geschäfte hatten im Mai 2017 an 25 Verkaufstagen offen, einen Tag mehr als im Mai 2016.

In den ersten fünf Monaten des Jahres setzte der deutsche Einzelhandel preisbereinigt 1,7 Prozent mehr um als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.

Der Einzelhandel macht rund 25 Prozent des privaten Konsums in Deutschland aus. Die Daten zum Einzelhandel unterliegen sehr häufig recht großen Revisionen.

Die Konsumforscher der GfK erwarteten angesichts der guten Verbraucherstimmung einen Anstieg der privaten Konsumausgaben von 1,5 Prozent in diesem Jahr. Der Konsum werde einen wichtigen Beitrag zur erwarteten guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland leisten. Dies setze allerdings voraus, dass Deutschland von größeren externen Schocks verschont bleibe. Mögliche weltwirtschaftliche Risiken drohten in erster Linie durch eine "Richtungsänderung" in der US-Handelspolitik, warnten sie.

