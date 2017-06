Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Bassersdorf (pts005/30.06.2017/08:00) - Die uniQconsulting ag mit Sitz in Bassersdorf übernimmt per 1. Juli 2017 das (Qualitäts-)Managementsystem TQMi von Thomann Consulting GmbH. Das TQMi-Konzept ermöglicht KMU der IT-Branche, auf einem effizienten Weg ein nach ISO9001 zertifiziertes, praxisorientiertes Managementsystem einzuführen. Das modular aufgebaute System lässt sich einfach erweitern, um beispielsweise den immer öfter geforderten Nachweis der Informationssicherheit nach ISO27001 zu erbringen. Die registrierte Marke TQMi mit allen Rechten und Pflichten, sowie die Betreuung der bestehenden TQMi-Kunden gehen per 1. Juli 2017 an die uniQconsulting ag über. Julius Thomann von Thomann Consulting GmbH hat sich entschlossen, für das erfolgreiche TQMi-Konzept eine Nachfolgelösung zu suchen, damit das Angebot weiterhin am Markt erhalten bleibt. Die uniQconsulting ag, seit über 10 Jahren selber Anwenderin des TQMi-Konzeptes, stellt durch die Übernahme von TQMi die Weiterführung sowie einen Ausbau der Dienstleistungen rund um das Thema Managementsysteme sicher. Die uniQconsulting ag ergänzt ihr Portfolio im Business Solution Bereich um TQMi. Das verfügbare Know-how und das Ressourcen-Potential ermöglichen einen weiteren Ausbau der Dienstleistungen (z.B. Integration von ISO27001, Toolunterstützung durch Q.wiki und weiteres) im TQMi. Damit profitieren bestehende und zukünftige TQMi-Kunden von der Weiterentwicklung des TQMi-Konzeptes und der nahtlosen Integration von neuen Anforderungen im Führungs- und Qualitätsmanagement. René Tenger, Geschäftsführer von uniQconsulting ag: "Ich bin überzeugt, dass erfolgreiche Unternehmen ihre Prozesse, Risiken und Verantwortlichkeiten kennen/beurteilen und steuern müssen. Ein eigenes Management- und ISO Zertifizierung-System aufzubauen erfordert sehr viel Zeit und Aufwand. Dank dem bewährten TQMi Konzept ist dies für KMU-Unternehmen mit einem relativ geringen Aufwand in einem Jahr möglich. Ich möchte möglichst vielen Unternehmen die Möglichkeit bieten, mit wenig Aufwand ein bewährtes TQMi-Managementsystem - auf Wunsch mit ISO Zertifizierung - aufzubauen. Mit unseren praxisorientierten und erfahrenen Consultants unterstützen wir die Kunden beim Aufbau, bei der Weiterentwicklung wie auch mit Audits." Die Thomann Consulting GmbH bleibt weiterhin am Markt. "Ich werde einerseits die uniQconsulting ag im TQMi-Lehrgang und in der TQMi-Kundenbetreuung (individuelle Beratung, int. Audits usw.) unterstützen und mich andererseits beratend für Nachfolge-Lösungen in KMU einsetzen." sagt Julius Thomann. Ansprechperson rund um das Thema TQMi bei uniQconsulting ag ist René Hübscher, Leiter Business Solution. Über TQMi TQMi (Total Quality Management in Informatikunternehmen), welches aus einer Initiative des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie hervorgegangen ist, hat sich in den letzten 15 Jahren im Markt etabliert und ist bei über 140 IT-Firmen im Einsatz. Das Managementsystem deckt die Normforderungen von ISO9001 vollumfänglich ab und kann einfach erweitert werden, um auch die Forderungen der Informationssicherheit (ISO27001) zu erfüllen. In Form eines praxisorientierten Lehrgangs werden kleine und mittelständische Informatikunternehmen befähigt und unterstützt, auf Basis einer TQMi Musterfirma ihr eigenes Managementsystem aufzubauen und zu implementieren. Seminare und Updateschulungen sowie individuelle Beratungen und Audits runden das Angebot ab. Ihre Ansprechpartner: uniQconsulting ag Grindelstrasse 9 8303 Bassersdorf Tel.: +41 44 838 64 64 Web: http://www.uniQconsulting.ch TQMi Herr René Hübscher Leiter Business Solution E-Mail: rhuebscher@uniQconsulting.ch (Ende) Aussender: uniQconsulting ag Ansprechpartner: René Tenger Tel.: +41 44 838 64 64 E-Mail: rtenger@uniQconsulting.ch Website: www.uniQconsulting.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170630005

