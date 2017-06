Apple (WKN:865985) hängt derzeit am iPhone wie am Tropf. Und da ist es nicht schlecht, dass das Ur-Smartphone demnächst wieder mit einem neuen Modell glänzen kann. Die Aktien des Unternehmens haben im vergangenen Monat einen Rekordstand erreicht, aber nicht unbedingt aufgrund vergangener Verdienste, sondern weil die Erwartungen für das iPhone 8 so riesig sind.



Das Geschäftsjahr 2018 wird für Apple riesig, man darf auch erwarten, dass das iPhone 8 ncht enttäuschen wird. Allerdings kann man sich als Anleger schon mal die Frage stellen, ob Apple immer wieder in der Lage sein wird, alle paar Jahre neue, sehr gute Smartphones auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...