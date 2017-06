PA Power Automation AG: Hauptversammlung 2017 - Neue Impulse im laufenden Geschäftsjahr und Veränderungen im Aufsichtsrat

PA Power Automation AG: Hauptversammlung 2017 - Neue Impulse im laufenden Geschäftsjahr und Veränderungen im Aufsichtsrat 30.06.2017

- Deutliche Belebung des operativen Geschäfts in 2017 - Aufsichtsrat auf vier Personen erweitert

- Keine ausreichende Mehrheit für Glättung und Neueinteilung des Grundkapitals

Pleidelsheim, 30. Juni 2017 - Die PA Power Automation AG (ISIN: DE0006924400) hat am 27. Juni 2017 im Bürgersaal von Pleidelsheim ihre ordentliche Hauptversammlung abgehalten. In seinem Bericht zum abgelaufenen Geschäftsjahr erläuterte der Vorstand ausführlich die Gründe für das enttäuschende operative Ergebnis, betonte jedoch auch die wichtigen Meilensteine, die mit dem Einstieg der taiwanesischen Techmation Co. Ltd. als strategischem Kooperationspartner und Investor sowie der Fertigstellung der neuen Steuerungsgeneration PA 9000 erreicht werden konnten.

Im Hinblick auf die mittel- bis langfristige Unternehmensstrategie bestätigte der Vorstand den Ausblick für das Geschäftsjahr 2017 und berichtete über die Entwicklungen und eingeleiteten Maßnahmen zur Stabilisierung und nachhaltigen Verbesserung der Umsatz- und Ertragslage. In den USA wird die PA Power den Vertrieb der Retrofit-Lösung für Fadal-Maschinen zukünftig selbst vorantreiben, dazu wurde ein Vertriebsmitarbeiter eingestellt und ein Vertriebsbüro in Los Angeles eröffnet. Begleitet von entsprechenden Marketingmaßnahmen werden die Zielkunden für die Plug & Play Retrofit-Lösungen für Maschinen des nicht mehr am Markt aktiven Herstellers Fadal direkt adressiert. Insgesamt sind in den USA schätzungsweise noch rund 27.000 solcher Maschinen in Betrieb. Mit einem Upgrade auf die PA-Steuerung können diese produktiver eingesetzt und an die Anforderungen der Industrie 4.0 angepasst werden. Ziel von PA Power ist es, mittelfristig einen Absatz von rund 135 Retro-Fit-Steuerungen pro Jahr in den USA zu erreichen.

Für den asiatischen Markt wird gemeinsam mit Techmation eine Steuerung für Fräsmaschinen entwickelt, deren Prototyp im September vorgestellt werden soll. Als einer der führenden asiatischen Hersteller für Spritzgussmaschinensteuerungen ist Techmation bestens vernetzt, da Endkunden, die Spritzgussmaschinen im Einsatz haben meist auch über mehrere Fräsmaschinen verfügen. Erste Umsätze in diesem Bereich sind jedoch nicht vor 2018 zu erwarten. Für 2017 rechnet der Vorstand aber wieder mit moderaten Umsätzen über den chinesischen Vertriebspartner Shenzhen Double CNC Tech Co., Ltd. Auch bei den Verhandlungen mit Han's PA ist die Zuversicht auf eine außergerichtliche Einigung und eine Fortsetzung der Kooperation wieder gewachsen. Dies liegt unter anderem daran, dass sich die rechtliche Stellung von PA Power durch die Beteiligung der chinesisch geführten Techmation-Gruppe verbessert hat.

Im Europageschäft erwartet der Vorstand eine Belebung durch die kürzlich veröffentlichte Kooperation mit dem Werkzeugmaschinenhersteller Zuse Hüller-Hille. Nachdem sich die politischen Verhältnisse in der Türkei wieder stabilisiert haben, geht der Vorstand zudem auch wieder von einem anziehenden Auftragsvolumen über den türkischen Vertriebspartner aus. Insgesamt bekräftigt der Vorstand seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr und erwartet eine Steigerung des Konzernumsatzes auf bis zu 8,0 Mio. EUR sowie einen Konzernjahresüberschuss von bis zu 0,3 Mio. EUR. Wesentliche Risikofaktoren bleiben dabei die die Entwicklung in China, die politische Situation in der Türkei und der Erfolg des Projekts in den USA.

Im weiteren Verlauf der Hauptversammlung wurden Vorstand und Aufsichtsrat von den anwesenden Aktionären für das Geschäftsjahr 2016 mit großer Mehrheit entlastet und die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, für das Geschäftsjahr 2017 erneut zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer bestellt.

Unter Tagesordnungspunkt 9 wurde beschlossen den Aufsichtsrat von drei auf vier Personen zu erweitern, insbesondere um gewährleisten zu können, dass der Aufsichtsrat mit mindestens drei Personen immer beschlussfähig ist. Anschließend wurden Herr Dr. Rainer Schmidt-Schmiedebach, Meerbusch und, abweichend von der Tagesordnung, als Vertreter von Techmation Herr Dr. Chian-Chiunn Chang neu in den Aufsichtsrat gewählt. Auf der anschließenden Aufsichtsratssitzung wurde Herr Matthias Gäbler als Vorsitzender des Aufsichtsrats bestätigt und Herr Prof. Dr. Dirk Bildhäuser wird die Position als stellvertretender Vorsitzender übernehmen.

Das bisherige Aufsichtsratsmitglied Herr Dieter Jünemann ist mit Ablauf dieser Hauptversammlung auf eigenen Wunsch aus privaten Gründen aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Vorstand und Aufsichtsrat bedanken sich bei Herrn Jünemann für sein langjähriges Engagement mit dem er als Aufsichtsrat die PA Power Automation AG begleitet hat und wünschen ihm und seiner Familie für die Zukunft alles Gute.

Der Tagesordnungspunkt 5 zur Glättung und Neueinteilung des Grundkapitals der Gesellschaft sowie die darauf aufbauenden Beschlussvorlagen für die Kapitalherabsetzung und Zusammenlegung der Stückaktien sowie die Vorratsbeschlüsse für ein neues Genehmigtes und Bedingtes Kapital (TOP 6-8) wurden von der Verwaltung zurückgezogen, da im Vorfeld von Seiten der Investoren kommuniziert wurde, dass diese Beschlüsse nicht die benötigte Mehrheit erhalten werden.

IR-Kontakt

Jan Hilpert Vorstand investorrelations@powerautomation.com

Über die PA Power Automation AG

Die PA Power Automation AG mit Sitz in Pleidelsheim ist ein deutsches High-Tech Unternehmen, das auf PC-basierte CNC Automatisierungstechnik spezialisiert ist (Soft-CNC). CNC-Steuerungen sind unverzichtbarer Bestandteil von Werkzeugmaschinen und koordinieren sämtliche Abläufe. Die PA Power Automation AG bietet ihren internationalen Kunden sowohl innovative und hochwertige Einzelprodukte, als auch Gesamtlösungen für sämtliche Anwendungsbereiche und ist heute der einzige Hersteller weltweit, der alle Bearbeitungstechnologien im High-End-Bereich mit Soft-CNC anbieten kann. Die Aktien der Gesellschaft notieren im Basic Board (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN DE0006924400.

Sprache: Deutsch Unternehmen: PA Power Automation AG Gottlieb-Daimler-Straße 17/2 74385 Pleidelsheim Deutschland Telefon: +49 (0)7144 899 - 0 Fax: +49 (0)7144 899 - 199

E-Mail: jan.hilpert@powerautomation.com

Internet: www.powerautomation.com ISIN: DE0006924400 WKN: 692440

Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Basic Board) in Frankfurt

