FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: Am US-Anleihemarkt findet am Vortag des Independence Day nur eine verkürzte Sitzung statt.

DIENSTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertags Independence Day geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Industrie in China hat im Juni entgegen den Erwartungen zugelegt und den zweithöchsten Stand des Jahres erreicht. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg auf 51,7 nach 51,2 Punkten im Mai. Volkswirte hatten mit einem leichten Rückgang auf 51,1 Zählern gerechnet. Der vielbeachtete Index, ein Maßstab des Geschäftsklimas, liegt bereits seit elf Monaten in Folge über der Expansionsschwelle von 50 Punkten, die ein Wirtschaftswachstum signalisiert. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor stieg auch spürbar auf 54,9 von 54,5 Punkten im Vormonat. "Die besser als erwartet ausgefallen Einkaufsmanagerdaten geben der Regierung für den Rest des Jahres größeren Spielraum bei der weiteren Umsetzung der insgesamt strikteren Regulierung", meint Zhang Fan, Ökonom bei RHB Research.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Mai Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Juni PROGNOSE: 58,0 zuvor: 59,4 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Juni (2. Umfrage) PROGNOSE: 94,4 1. Umfrage: 94,5 zuvor: 97,1

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.420,10 +0,00% Nikkei-225 19.995,00 -1,11% Hang-Seng-Index 25.778,20 -0,72% Kospi 2.387,66 -0,33% Schanghai-Composite 3.185,83 -0,07% S&P/ASX-200 5.731,30 -1,49%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die globale Talfahrt an den Aktienbörsen zieht auch an den asiatischen Börsen nicht spurlos vorüber. Händler charakterisieren den Wochenverlauf als "Achterbahnfahrt". Die Märkte seien derzeit klar stimmungsgetrieben, sagt ein Händler. In Japan rutscht der Nikkei erstmals seit zwei Wochen unter die Markte von 20.000. Die weltweit gestiegene Risikoscheu treibt Anleger in den vermeintlich sicheren Yen. Er steigt und belastet damit zusätzlich. In Schanghai gibt der Composite nur leicht nach. Nach überzeugenden Konjunkturdaten erholen sich die Kurse in Schanghai und Shenzhen etwas. Die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende sowie für das nicht-produzierende Gewerbe sind im Juni gestiegen und besser als erwartet ausgefallen. Im Handel stellt man sich derweil auf wichtige Verlautbarungen durch den chinesischen Ministerpräsidenten Xi Jinping ein, der zum 20. Jahrestag der Übergabe Hongkongs an China durch die Briten in der Stadt weilt. In Australien fällt das Minus trotz steigender Rohstoffpreise etwas heftiger aus, allerdings zählte Sydney am Vortag zu den festeren Börsen. Die Stimmung in Seoul wird von einer unerwartet schwach ausgefallenen Industrieproduktion belastet. Nach Rekordhochs an den vergangenen drei Handelstagen geben Geely Automobile in Hongkong um 2,7 Prozent nach. Die Aktie des Automobilkonzerns liegt seit Jahresbeginn allerdings 127 Prozent im Plus - auf Wochensicht 13 Prozent. Starhub hat ihren Anteil am Filmvermarkter mm2 Asia aufgestockt. Während mm2 in Singapur um 2,8 Prozent zulegen, büßen Starhub 1,1 Prozent ein.

US-NACHBÖRSE

Nike hat im vierten Geschäftsquartal mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertroffen. Die Aktie stieg um 7,8 Prozent. Micron Technology sanken nach Gewinnzahlen unter Markterwartung in einer ersten Reaktion über 2 Prozent, gingen dann aber 0,1 Prozent höher aus dem Späthandel. Der Halbleiterkonzern hatte einen Gewinn im dritten Quartal verbucht, nachdem im Vorjahr noch roten Zahlen geschrieben worden waren. Der Umsatz schlug derweil die Prognosen. American Outdoor Brands sanken um 9,5 Prozent. Die Gesellschaft, zu der der Waffenhersteller Smith & Wesson gehört, rechnet angesichts steigender Werbeaufwendungen mit sinkenden Margen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.287,03 -0,78 -167,58 7,71 S&P-500 2.419,72 -0,86 -20,97 8,08 Nasdaq-Comp. 6.144,35 -1,44 -90,06 14,14 Nasdaq-100 5.653,02 -1,74 -100,01 16,23 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 948 Mio 854 Mio Gewinner 902 2.295 Verlierer 2.104 713 Unverändert 91 95

Schwächer - Ein neuerlicher Ausverkauf bei Technologiewerten drückte auf die Stimmung. Die Erleichterung über das gute Ergebnis des Bankenstresstests verhalf nur Bankenaktien zu Kursgewinnen. Allerdings verringerten die Kurse in der Breite ihre Verluste im späten Handel etwas, als US-Finanzminister Mnuchin seine Entschlossenheit bekräftigte, die geplante Steuerreform noch in diesem Jahr durchzusetzen. Im Dow führten JP Morgan mit einem Plus von 1,5 Prozent und Goldman Sachs mit einem Kursaufschlag von 0,5 Prozent die Gewinnerliste an. Auch Citigroup, Bank of America und Morgan Stanley verzeichneten Kursgewinne. Neben dem Stresstestergebnis profitierten die Bankenwerte auch vom zuletzt erhöhten Zinsniveau am Anleihemarkt. Für Technologieunternehmen gelten höhere Zinsen dagegen als negativ, außerdem gibt es seit einigen Wochen Befürchtungen, die Kurse könnten zu weit nach oben gelaufen sein. Apple, Cisco, Intel und Microsoft verloren zwischen 1,5 und 2,1 Prozent. Die Apotheken- und Drogerieketten Walgreens und Rite Aid haben ihre Übernahmevereinbarung abgesagt. Die Konzerne vereinbarten stattdessen, dass Walgreens knapp die Hälfte der Rite-Aid-Filialen übernehmen wird. Rite Aid brachen um 26,5 Prozent ein, Walgreens stiegen um 1,7 Prozent.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,27 4,1 2,23 -17,5 30 Jahre 2,81 3,5 2,78 -25,3

Am Anleihemarkt gaben die Notierungen weiter nach. Nach den Aussagen von EZB-Chef Draghi gehe der Markt nun von einer Zinserhöhung der EZB in näherer Zukunft aus, so ein Händler. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen legte um weitere 4 Basispunkte auf 2,27 Prozent zu.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:19 Uhr % YTD EUR/USD 1,1435 -0,0% 1,1440 1,1418 +8,7% EUR/JPY 128,06 -0,2% 128,29 128,54 +4,2% EUR/GBP 0,8788 -0,1% 0,8798 0,8802 +3,1% GBP/USD 1,3010 +0,0% 1,3004 1,2974 +5,4% USD/JPY 111,98 -0,1% 112,13 112,57 -4,2% USD/KRW 1144,15 -0,3% 1147,08 1140,90 -5,2% USD/CNY 6,7691 -0,3% 6,7870 6,7792 -2,5% USD/CNH 6,7666 -0,4% 6,7937 6,7857 -3,0% USD/HKD 7,8043 -0,0% 7,8060 7,8047 +0,6% AUD/USD 0,7693 +0,1% 0,7684 0,7668 +6,6%

Die Aufwärtsbewegung des Euro nahm am Donnerstag setzte sich fort. In der Spitze kletterte er bis auf 1,1445 Dollar und damit den höchsten Stand seit über einem Jahr. Händler verwiesen auf gute Konjunkturdaten: In der Eurozone habe sich zuletzt sowohl die Verbraucherstimmung als auch das Geschäftsklima weiter verbessert. "Damit unterstützen die Daten die These von der bevorstehenden Zinswende", sagte ein Händler. Ausgelöst worden war diese von Aussagen von EZB-Chef Draghi am Dienstag. Im späten US-Handel notierte der Euro bei rund 1,1440 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,21 44,93 +0,6% 0,28 -20,5% Brent/ICE 47,71 47,42 +0,6% 0,29 -18,8%

Die Ölpreise profitierten zunächst stärker davon, dass die Ölförderung in den USA dank der stark gesunkenen Preise zurückgegangen ist und auch vom zum Dollar gestiegenen Eurokurs. Später griff die Risikoscheu auch auf den Ölmarkt über und ließ die Preise von ihren Tageshochs zurückkommen. Eine Rolle dürfte dabei auch eine Studie der Societe Generale gespielt haben: Die Analysten vermuten, dass es länger dauern wird als bislang erwartet, bis die Ölmärkte wieder im Gleichgewicht sind. Sie senkten daher ihre Preisprognosen deutlich. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI legte zum Settlement noch um 0,2 Prozent auf 44,93 Dollar zu.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.244,67 1.245,70 -0,1% -1,03 +8,1% Silber (Spot) 16,67 16,63 +0,2% +0,04 +4,7% Platin (Spot) 921,80 922,00 -0,0% -0,20 +2,0% Kupfer-Future 2,70 2,68 +0,5% +0,01 +7,1%

Der Goldpreis legte nach den Gewinnen der vergangenen Tage den Rückwärtsgang ein, obwohl die Kursverluste an den Aktienmärkten und der schwächere Dollar eigentlich für das Edelmetall sprachen. Der Preis für die Feinunze fiel zum Settlement um 0,3 Prozent auf 1.245,80 Dollar. Die jüngsten Aussagen der EZB, der Bank of England und der Bank of Canada deuten auf ein baldiges Ende der ultralockeren Geldpolitik hin und damit auf steigende Zinsen. Höhere Zinsen sind negativ für das zinslos gehaltene Gold.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

US-GELDPOLITIK

