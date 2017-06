Der Preis für einen Barrel der Nordseesorte Brent ist am Freitagmorgen um 28 Cent gestiegen. Auch die amerikanische Sorte West Texas Intermediate kostete mit 45,17 Dollar am Morgen mehr als am Vortag.

Die Ölpreise sind am Freitag weiter gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 47,70 US-Dollar und damit 28 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte ...

