Um rund zwanzig Prozent waren die Notierungen innerhalb eines Monats eingebrochen, nun erholt der Ölpreis der Sorte Brent Crude davon. So ging es in den letzten Tagen deutlicher nach oben. Ziel des sich erholenden Ölpreises kann eine fallende Gerade vorheriger Hochs um 51 US-Dollar sein.

Charttechnisch änderte der Ölpreis der Sorte Brent Crude nach dem Fall auf ein Tief bei 44,35 US-Dollar, dem tiefsten Stand seit April letzten Jahres, seine Richtung und stieg in den folgenden Tagen an. Am Mittwoch lagen neue Daten zu den Rohöllagerbeständen in den USA vor. Sie stiegen unerwartet. Sie legten nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 0,1 Millionen Barrel zur Vorwoche zu. Erwartet worden war aber ein weiterer Rückgang, nachdem schon in der Vorwoche ein Minus von 2,5 Millionen gemeldet worden war. Die bereits am Vortag veröffentlichten Daten des privaten American Petroleum Institute (API) berichteten auch von einer Zunahme um 0,8 Millionen Barrel. Die Benzinbestände ...

