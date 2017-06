Zunächst war es nach dem letzen Hoch am 09.06. mit 12,32 Euro bis 10,90 Euro nach unten gegangen und danach kam ein Kursaufschlag bis 11,70 Euro. Beim Tageshoch am 23.06. hatte der Kurs unseren am 12.06. genannten Einstieg erreicht, aber danach es ging erneut bergab und wir hatten die Absicherung bewusst sehr eng gesetzt. Tatsache ist, dass die Obergrenze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...