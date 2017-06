Die Aktien von Aurubis knüpften an ihre Erholung an. Vorstandschef Jürgen Schachler will den Gewinn des Kupferkonzerns überraschend deutlich steigern. Zudem spielten Zukäufe für die Weiterentwicklung "eine wichtige Rolle", sagte er der "Börsen-Zeitung"; eine Kapitalerhöhung sei nicht notwendig. Der insgesamt positive Ton des Interviews trieb den Kurs gestern zeitweise um 2,7 Prozent auf 69,80 Euro nach oben. EUWAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...