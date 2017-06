Liebe Trader,

In der letzten charttechnischen Besprechung vom 12. Juni 2017: "Infineon Technologies AG - Tech-Werte brechen regelrecht ein!" wurde in dem Wertpapier des deutschen Technologieanbieters Infineon Technologies auf einen bevorstehenden Abverkauf der Aktie zunächst auf das Niveau von 18,16 Euro hingewiesen. Den ersten Meilenstein hat das Papier nun fast abgearbeitet - es fehlen lediglich nur noch wenige Cent bis zu diesem Ziel. Nichtsdestotrotz bleibt das Chartbild kurzfristig noch weiter angespannt, weshalb es im weiteren Verlauf zu noch tieferen Kursnotierungen bei Infineon kommen könnte und Investoren stets darauf vorbereitet sein sollten. Noch investierte Anleger ziehen ihre Stops merklich nach, oder erwägen sogar einen Teilausstieg aus der Short-Position, um Gewinne zu sichern.

Short-Chance:

Unterhalb der Marke von 18,16 Euro ist mit einer klaren Fortsetzung der Verkaufswelle auf die 200-Tage Durchschnitt bei 17,41 Euro zu rechnen, darunter dürfte es recht schnell sogar in den Bereich der größeren Horizontalunterstützung von rund 17,00 Euro weiter runter gehen. Für dieses Szenario ist jedoch schon ein Wochenschlusskurs unterhalb von 18,16 Euro von Nöten! Die Verlustbegrenzung sollte dann aber auch nicht tiefer als 18,45 Euro angesetzt werden, bei weiter nachlassenden Kursnotierungen ist diese entsprechend nachzuziehen. Positive Handelssignale auf der Oberseite dürften sich hingegen erst wieder bei einem nachhaltigen Kursanstieg über den EMA 50 bei derzeit 19,24 Euro zeigen und im weiteren Verlauf einen Anstieg zurück an Jahreshochs bei 20,48 Euro ermöglichen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Sell-Order: 18,10 Euro

Kursziel: 17,41 / 17,00 Euro

Stopp: > 18,45 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,35 Euro

Zeithorizont: 1 - 2 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Infineon Technologies AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 18,35 Euro; 08:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.