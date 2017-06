FMW-Redaktion

Keine Frage, der gestrige Abverkauf im Dax war heftig, vom Hoch zum Tief über 350 Punkte (auf X-Dax-Basis). Nur ein Ausrutscher? Eher unwahrscheinlich, dazu ist das Gesamtumfeld jetzt einfach zu belastend, und dieses Umfeld hat den Namen "Ende der ultralaxen Geldpolitik", und das seitens aller wichtigen westlichen Notenbanken. Und damit entfällt der zentrale Treiber der Rally der letzten Jahre, vorausgesetzt, die Notenbanker halten ihren neu eingeschlagenen Kurs wirklich durch.

Und genau das ist die Gretchenfrage: wenn sich der Abverkauf an den Märkten fortsetzt, wird es etwa für die Fed sehr schwer, in den Abverkauf noch die Zinsen weiter anzuheben und die Geldpolitik durch Reduzierung der Bilanzsumme zu straffen. Es ist also gewissermaßen ein Katz- und Maus-Spiel: die Märkten werden, wie schon im Videoausblick thematisiert, so lange quengeln, bis die Notenbanken unsicher werden und ihre Pläne ad acta legen. Sollten sie jedoch hartnäckig bleiben, wird es richtig ungemütlich.

