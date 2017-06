Von Jenny Strasburg

LONDON (Dow Jones)--Die Deutsche Bank lehnt die Weitergabe von Details über ihre Geschäftsbeziehungen mit US-Präsident Donald Trump weiterhin ab. In einem am Donnerstag bekannt gewordenen Schreiben, in den das Wall Street Journal Einblick hatte, begründeten Anwälte der Bank diese Haltung mit dem Datenschutz. Deutschlands größte Bank hatte bereits in einem früheren Schreiben Anfang Juni gegenüber Abgeordneten der Demokraten im US-Kongress entsprechend argumentiert.

Eine Sprecherin der Deutschen Bank wollte sich zu dem Brief nicht äußern. Eine Sprecherin des Weißen Hauses war zunächst nicht für einen Kommentar zu erreichen.

Mehrere US-Abgeordnete hatten im Mai Deutsche-Bank-CEO John Cryan aufgefordert, Informationen im Zusammenhang mit internen Untersuchungen von Trump-Konten und möglicher Verbindungen zwischen diesen Konten und Russland weiterzugeben.

Trump steht wegen möglicher illegaler Kontakte seines Wahlkampfteams nach Moskau unter Druck. Russland wird vorgeworfen, den US-Wahlkampf mit Hackerangriffen zugunsten des späteren Wahlsiegers zu beeinflussen versucht zu haben. Die Regierung in Moskau weist diese Anschuldigungen zurück. Trump hat mehrfach jegliche Verbindungen zwischen seinem Wahlkampf und Russland zurückgewiesen.

