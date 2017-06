Die "Aquila"-Drohne, die Internet-Zugänge in entlegene Regionen bringen soll, ist ein Prestige-Projekt von Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Der erste Flug endete mit einer Bruchlandung - nun lief es besser.

Facebooks Internet-Drohne ist nach der Bruchlandung beim Jungfernflug zum zweiten Mal in die Luft gestiegen. Die "Aquila"-Drohne sei nach 106 Minuten Flug "weich" in der Wüste von Arizona gelandet, schrieb Gründer und Chef Mark Zuckerberg in der Nacht zum Freitag. Auch nach dem ersten Flug vor knapp einem Jahr hatte das Online-Netzwerk von einem Erfolg gesprochen - erst später wurde bekannt, dass der Prototyp bei der Landung schwer beschädigt worden war. Diesmal war in dem von Zuckerberg veröffentlichten kurzen Video zu sehen, wie "Aquila" mit kleinen Sandwölkchen auf dem Boden aufsetzt.

Die Drohnen sollen monatelang autonom in der Luft bleiben und für die Internet-Anbindung in entlegenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...