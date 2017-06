Nachdem die EU-Kommission der Fusion des heimischen Feuerfestkonzerns RHI mit der brasilianischen Magnesita zugestimmt hat, stufen die Analysten der Baader Bank die RHI-Aktie von "Hold" auf "Buy" hoch. Gleichzeitig erhöhten sie ihr Kursziel deutlich von 23,00 Euro auf 40,00 Euro. Derzeit notiert die Aktie an der Wiener Börse bei 31,78 Euro (Schlusskurs vom Donnerstag).

Nach der Fusion könne das Gemeinschaftsunternehmen im Jahr 2020 einen Gewinn pro Aktie von mindestens 4,00 Euro erreichen, schreibt Analyst Christian Obst in der am Freitag veröffentlichten Studie. Im Optimalfall könne der Gewinn pro Aktie sogar über 5,50 Euro liegen. Zudem dürfe die internationale Aufmerksamkeit für das Unternehmen steigen, sobald die Aktien an der Londoner Börse gelistet werden, heißt es weiter. Dieser Schritt wird für November erwartet.

Die Gewinnschätzungen je Anteilsschein für die RHI alleine belaufen sich auf 2,25 Euro für 2017 und auf 2,79 Euro für 2018. Was die Dividende angeht, prognostiziert der Baader-Analyst für beide Jahre eine Ausschüttung von 0,75 Euro.

