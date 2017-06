Die Privatbank Berenberg hat Fresenius Medical Care (FMC) nach der Veröffentlichung von Erstattungsraten für Medicare-Dialyse-Patienten 2018 in den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die vorgeschlagene Rate von plus 0,7 Prozent liege etwas unter seiner Erwartung, schrieb Analyst Tom Jones in einer Studie vom Freitag. Der Grund dafür sei allerdings, dass eine geringere als von ihm selbst angenommene Kosteninflation zugrunde gelegt wurde. Er sehe daher keinen Grund zur Beunruhigung./ck/ajx

2017-06-30

