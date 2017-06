BERLIN (dpa-AFX) - Für Kanzlerin Angela Merkel (CDU) geht die Entwicklung in der Autobranche "weg vom Verbrennungsmotor". "Aber wie schnell diese Transformation vorangehen soll, das muss immer wieder ausgehandelt werden, und deshalb ist der sehr sparsame Verbrennungsmotor vielleicht in Kombination als Hybrid noch für eine ganze Zeit lang aus meiner Sicht vernünftig", sagte Merkel der "Wirtschaftswoche". Die Verbrennungsmotoren hätten sich in den letzten Jahren zwar "sehr stark verbessert". Wichtig sei aber, dass "auch die neueste und beste Technologie zum Einsatz kommt".

Die Regierungschefin warf der Autoindustrie im Diesel-Skandal Versäumnisse vor. "Um es klar zu sagen: Mit welchen betrügerischen Methoden die Grenzwerte im Dieselbereich von manchen Herstellern umgangen wurden, ist durch nichts zu rechtfertigen und hat dem Diesel insgesamt geschadet. Wir haben in Deutschland den Diesel über viele Jahre geschätzt, weil er Kraftstoff und CO2 einsparen half."/sba/DP/stk

