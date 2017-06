Vorstand und Aufsichtsrat des Unternehmens haben für dieses Zukunftsprojekt vor wenigen Tagen grünes Licht gegeben. Die Bauarbeiten sollen noch im laufenden Jahr beginnen. Die Fertigstellung ist für 2021 geplant. Auf dem Werksgelände an der Troplowitzstraße werden auf einer Fläche von 100.000 m2 fast 3.000 hochmoderne Arbeitsplätze angesiedelt sein. "Beiersdorf setzt mit dem Bau seiner neuen Konzernzentrale in Hamburg ein klares Signal für weiteres Wachstum in der Zukunft", so der Vorstandsvorsitzende Stefan F. Heidenreich. "Wir waren in den letzten Jahren sehr erfolgreich. Wir haben das internationale Geschäft deutlich ausgebaut, wegweisende Innovationen realisiert und Beiersdorf auf einen stabilen und profitablen Wachstumspfad geführt." Der Neubau sei auch ein Ausdruck des Vertrauens in die unternehmerischen Stärken des Unternehmens und ein Bekenntnis zum Standort Deutschland sowie zur Stadt Hamburg: ...

