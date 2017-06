FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem neuerlichen kräftigen Rücksetzer am Donnerstag sind die deutschen Renten-Futures am Freitag kaum verändert in den Handel gestartet. Der Markt sei auf dem aktuell niedrigeren Niveau auf der Suche nach Orientierung, heißt es im Handel. Eine Seitwärtsbewegung um 162 Prozent sei daher am Freitag das wahrscheinlichste Szenario.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert gegen 8.38 Uhr 5 Ticks auf 162,08 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 162,12 Prozent und das Tagestief bei 162 Prozent. Umgesetzt wurden rund 23.000 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 1 Tick auf 131,77 Prozent.

June 30, 2017 02:51 ET (06:51 GMT)

