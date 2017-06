Die Commerzbank hat Adidas nach Quartalszahlen des US-Konkurrenten Nike auf "Buy" mit einem Kursziel von 218 Euro belassen. Dass das Umsatzwachstum des US-Rivalen in Nordamerika weiter geschwächelt habe und auch der Ausblick ähnliches für die nächsten sechs Monate erwarten lasse, sei positiv für Adidas, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer Studie vom Freitag. Der deutsche Sportartikelhersteller gewinne weiter Marktanteile in dieser Region und Nike gehe nicht aggressiv dagegen vor./ck/ajx

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0019 2017-06-30/09:20

ISIN: DE000A1EWWW0