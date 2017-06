FRANKFURT (Dow Jones)--Leicht erholt sind die DAX-Futures am Freitagmorgen in den Handel gestartet. Händler gehen jedoch nur von einer kleinen Zwischenkorrektur aus. Für das Tagesgeschäft sehen die Technischen Analysten der UBS dagegen noch Abwärtspotenzial bis 12.300 Zähler. Vom Optionshandel an der Eurex ist zu hören, dass man sich auf einen Rückschlag bis mindestens 12.260 Punkte vorbereitet habe.

Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt gegen 8.51 Uhr um 28 auf 12.425 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.438 und das Tagestief bei 12.382 Punkten. Umgesetzt wurden rund 4.700 Kontrakte.

June 30, 2017 02:52 ET (06:52 GMT)

