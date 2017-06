FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag nach seiner Talfahrt am Vortag stabilisiert. Nachdem es zum Handelsauftakt im Dax zunächst weiter moderat abwärts ging, drehte der Leitindex dann doch ins Plus. Leicht stützend dürften die überraschend stark ausgefallenen deutschen Einzelhandelsumsätze wirken sowie die deutlich besser als erwarteten Daten aus China. Zuletzt gewann der Dax 0,6 Prozent auf 12 423,09 Punkte. Am Donnerstag hatte er erstmals wieder seit April die Marke von 12 400 Punkten unterschritten und letztlich mit einem Minus von fast 2 Prozent nicht allzu weit darüber geschlossen.

Die anderen deutschen Aktienindizes gaben weiterhin etwas nach: Der MDax , in dem mittelgroße Unternehmen abgebildet sind, sank um 0,07 Prozent auf 24 414,49 Zähler. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,09 Prozent auf 2171,24 Punkte.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 hielt sich mit minus 0,06 Prozent stabil. Der Euro wurde zugleich weiter auf dem höchsten Niveau seit dreizehn Monaten gehandelt. Sein Höhenflug nach den jüngsten Äußerungen zur Geldpolitik in Europa ist ein Grund für die gestiegene Nervosität der Anleger./ck/stb

