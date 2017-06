Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Umsätze im deutschen Einzelhandel steigen um 0,5 Prozent

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel haben im Mai etwas stärker zugelegt als erwartet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, stiegen die Umsätze nach Abzug der Inflation um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten einen Zuwachs um 0,4 Prozent prognostiziert. Für April wurde der monatliche Rückgang um real 0,2 Prozent bestätigt.

Stimmung der britischen Verbraucher spürbar gedrückt

Die Stimmung der britischen Verbraucher hat sich im Juni spürbar eingetrübt. Die Bürger sorgen sich ebenso über die allgemeine Wirtschaftslage im Land als auch über ihre persönliche finanzielle Situation, wie die Konsumforscher der GfK herausfanden. Das Konsumbarometer fiel um 5 Punkte auf minus 10 Zähler. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen leichten Rückgang um 1 Punkt erwartet.

Chinas Industrie legt im Juni überraschend zu

Die Industrie in China hat im Juni entgegen den Erwartungen zugelegt und den zweithöchsten Stand des Jahres erreicht. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg auf 51,7 nach 51,2 Punkten im Mai, wie das Nationale Statistikbüro mitteilte. Vom Wall Street Journal befragte Volkswirte hatten mit einem leichten Rückgang auf 51,1 Zählern gerechnet.

Japanische Industrieproduktion sinkt im Mai deutlich

Die Industrieproduktion in Japan ist im Mai nach dem kräftigen Zuwachs im Vormonat deutlich gesunken. Nach Angaben des japanischen Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie sank die Produktion gegenüber dem Vormonat um 3,3 Prozent. Ökonomen hatten mit einem Rückgang um 3,2 Prozent gerechnet. Grund sei unter anderem eine geringere Autoproduktion.

Fed-Chefin Yellen am 12. Juli vor US-Parlamentsausschuss

Die Chefin der US-Notenbank, Janet Yellen, wird übernächste Woche ihre halbjährlich stattfindenden Termine vor den US-Parlamentariern wahrnehmen. Am 12. Juli wird sie um 10:00 Uhr Ostküstenzeit (16:00 Uhr MESZ) vor dem Ausschuss des Repräsentantenhauses zur Wirtschafts- und Geldpolitik aussagen, wie das Komitee mitteilte. Am 13. Juli wird sie dem zuständigen Senatsausschuss Rede und Antwort stehen.

Bullard gegen weitere Leitzinserhöhung in diesem Jahr

Der Präsident der Federal Reserve Bank of St. Louis, James Bullard, hat sich erneut gegen eine weitere US-Leitzinserhöhung in diesem Jahr ausgesprochen. Er bezweifle, dass die niedrige Arbeitslosigkeit die Löhne und damit auch die Inflation anschieben wird, sagte Bullard, der gegenwärtig im zinsgebenden Offenmarktausschuss der US-Notenbank nicht stimmberechtigt ist.

SPD weist Kritik aus Ankara an Schulz zurück

Die SPD hat die Kritik aus Ankara an ihrem Kanzlerkandidaten Martin Schulz im Zusammenhang mit dem Auftrittsverbot für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan energisch zurückgewiesen. Der Vorwurf von türkischer Seite, dass Schulz die Meinungsfreiheit missachte, sei "unangemessen", sagte Parteivize Thorsten Schäfer-Gümbel der Nachrichtenagentur AFP. "Die Meinungsfreiheit beschädigt, wer Journalisten inhaftiert, Kritiker mundtot macht und Oppositionelle verfolgt. Das ist die türkische Regierung."

Frankfurt überprüft Hochhausfassaden auf Brandsicherheit

Die Stadt Frankfurt am Main will die Fassaden sämtlicher bis 1983 erbauten Hochhäuser auf Brandsicherheit überprüfen. Zunächst solle ermittelt werden, welche der 540 Hochhäuser in Frankfurt vor 1984 erbaut wurden, teilte ein Sprecher des Frankfurter Baudezernats dem Hessischen Rundfunk mit. Daraufhin wolle die Stadt von den Betreibern der Gebäude Auskunft einholen, ob die Fassaden brennbares Material enthalten.

In Deutschland leben mehr als zehn Millionen Ausländer

Die Zahl der in Deutschland gemeldeten Ausländer nimmt weiter zu. Zum Jahresende 2016 waren im Ausländerzentralregister (AZR) gut zehn Millionen Menschen mit ausschließlich ausländischer Staatsangehörigkeit erfasst, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden mitteilte. Dies war demnach die höchste jemals registrierte Zahl seit der Einrichtung des AZR im Jahr 1967.

May gewinnt knapp Vertrauensvotum im britischen Parlament

Drei Wochen nach ihrem Wahldebakel hat die britische Premierministerin Theresa May die Vertrauensabstimmung im Unterhaus knapp gewonnen. 323 Abgeordnete billigten das Regierungsprogramm der konservativen Premierministerin, 309 Parlamentarier stimmten dagegen. Das Votum galt als erster wichtiger Stimmungstest für die 60-Jährige, die auch in den eigenen Reihen umstritten ist.

Mann rammt mit Auto Absperrungen vor Moschee in Pariser Vorort

Im Pariser Vorort Creteil hat ein Mann versucht, mit seinem Auto die Sicherheitsabsperrungen vor einer Moschee zu durchbrechen. Nachdem ihm dies wiederholt misslungen sei, sei der Angreifer geflohen und später zu Hause festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Aus Ermittlerkreisen erfuhr die Nachrichtenagentur AFP, der Mann habe bei seiner Festnahme verwirrt gewirkt.

Rumänisches Parlament wählt neue sozialdemokratische Regierung

Das rumänische Parlament hat die neue sozialdemokratische Regierung bestätigt. Das Kabinett von Ministerpräsident Mihai Tudose gewann die Vertrauensabstimmung im Parlament mit einer klaren Mehrheit von 275 Abgeordneten. 102 Abgeordnete stimmten gegen die Regierung. Der 50-jährige bisherige Wirtschaftsminister Tudose war am Montag von Staatschef Klaus Iohannis als Regierungschef nominiert worden.

USA werfen Iran wiederholte Verstöße gegen Atomabkommen vor

Die USA haben dem Iran wiederholte Verstöße gegen die UN-Resolution zu dem Atomabkommen mit Teheran vorgeworfen. Als Beleg, dass der Iran sich nicht an die Bestimmungen des Atomabkommens halte, nannte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, in New York "wiederholte Starts ballistischer Raketen". Außerdem gebe es "erwiesenen Waffenschmuggel", der Iran erwerbe Raketentechnologie und halte sich nicht an das Reiseverbot für Militärangehörige.

Umstrittenes Einreisedekret in den USA in Kraft getreten

In den USA ist der von Präsident Donald Trump verhängte Einreisebann gegen Bürger aus sechs muslimischen Ländern in Kraft getreten. Damit gilt seit Donnerstag um 20.00 Uhr (Ortszeit, Freitag 02.00 Uhr MESZ) ein grundsätzliches Einreiseverbot für Bürger aus dem Iran, Syrien, dem Jemen, Libyen, Somalia und dem Sudan. Laut einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA sind aber Ausnahmen für Menschen aus den betroffenen Ländern mit "engen Familienbeziehungen" in den USA möglich.

Trump "stolz" auf Ausscheren der USA aus Pariser Klimaabkommen

Gut eine Woche vor dem G20-Gipfel hat US-Präsident Donald Trump seine Entscheidung für ein Ausscheren aus dem Pariser Klimaabkommen verteidigt. "Um amerikanische Jobs, Unternehmen und Arbeiter zu schützen, haben wir die USA aus dem einseitigen Pariser Klimaabkommen herausgezogen", sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) in Washington in einer Rede über die Zukunft des US-Energiesektors.

USA verhängen Sanktionen gegen chinesische Bank wegen Nordkorea

Die USA verhängen Sanktionen gegen eine chinesische Bank wegen angeblicher Verstöße gegen das internationale Nordkorea-Embargo. Wie Finanzminister Steven Mnuchin mitteilte, wird der Dandong-Bank vorgeworfen, Nordkorea die Geldwäsche und die Beschaffung von Geldern für sein Atom- und Raketenprogramm ermöglicht zu haben. Mnuchin betonte, die Strafmaßnahmen richteten sich allein gegen die Bank und nicht gegen die chinesische Regierung.

Südkoreas Präsident plädiert für Zugeständnisse an Nordkorea

Der neue südkoreanische Präsident Moon Jae In hat die USA zu Kompromissbereitschaft im Konflikt um das nordkoreanische Atomprogramm aufgefordert. Moon sagte am Donnerstag während seines Flugs nach Washington, sowohl Südkorea als auch die USA sollten Nordkorea Zugeständnisse für den Fall anbieten, dass das Land sein Atomprogramm einfriere, wie südkoreanische Medien berichteten. Von welcher Art diese Konzessionen sein sollten, konkretisierte er nicht.

Frankreich/Verbraucherpreise Juni 0,0% gg Vm, +0,7% gg Vj

Frankreich/Verbraucherpreise Juni PROG: 0,0% gg Vm, +0,7% gg Vj

Frankreich/HVPI Juni +0,8% gg Vj nach Mai +0,9% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Mai +1,0% gg Vm; +1,3% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Mai PROGNOSE +0,5% gg Vm; +0,9% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Apr rev +0,4% (vorl: +0,5%) gg Vm

Japan/Kernverbraucherpreise Mai +0,4% (PROG: +0,4%) gg Vj

Japan/Kernverbraucherpreise Tokio Juni unverändert (PROG: +0,2%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Mai +0,4% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Mai unverändert gg Vm

Japan/Verbraucherpreise Tokio Juni unverändert gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Juni unverändert gg Vm

Japan/Ausgaben privater Haushalte Mai -0,1% (PROGNOSE: -0,6%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Mai +2,3% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung Mai 102,3%

Japan/Konsumneigung Mai +4,4 Pkt gg Vorjahr

Südkorea Industrieproduktion Mai +0,2% (PROG: +1,5%) gg Vormonat

Südkorea Industrieproduktion Mai +0,1% (PROG: +1,0%) gg Vorjahr

Südkorea Index Frühindikatoren Mai 101,2 (Apr: 101,0)

