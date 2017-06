Man werde ein Kamera-Fahrerassistenzsystem und die entsprechendende Software an einen Anbieter von Premiumwagen liefern, teilte LG Electronics mit. Der Name des Geschäftspartners wurde allerdings nicht genannt. Mehr zum Thema: Technik Vision Zero: ZF auf dem Weg zum unfallfreien Fahren ZF präsentier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...