Doch trotz der Probleme, so Jia, soll es Automobilproduktion voran gehen. So will der LeEco-Chef die Produktion so schnell wie möglich starten, wie Reuters berichtet. Mehr zum Thema: Zusätzliche Halle für FF91 Faraday Future bestätigt Milliardeninvestition in Nevada Das durch Finanzprobleme in die S ...

Den vollständigen Artikel lesen ...