Von Markus Fugmann

Wenn man die Frage stellt, warum die Volatilität so lange so niedrig war, gestern aber massiv anstieg (so stark wie seit dem Brexit-Votum nicht mehr), dann sind dafür sicher auch ETFs verantwortlich. Aber fast noch wichtiger dürften die sogenannten Risk-Parity-Funds sein!

Was ist das? Nun, das ist ein Anlagekonzept, das nicht gerade neu ist. Die grundsätzliche Idee dahinter ist, dass Profi-Investoren ihre Aktienbestände abhedgen, indem sie meist länger laufende Staatsanleihen kaufen. Das ist vielfach deutlich günstiger und besser handzuhaben als etwa eine Absicherung über den VIX (Volatilitätserwartung für den S&P500), die meist sehr riskant und teuer ist. Oder etwa über Optionen. Dazu kommt, dass die Anleihen ja Renditen abwerfen, man also mit der Absicherung gewissermaßen noch Zinsen verdient, vor allem wenn man US-Anleihen im Depot hat.

Nun war es lange so, im Grunde seit dem Beginn der expansiven Geldpolitik, dass sowohl die Aktienmärkte, als auch die Anleihemärkte stiegen. Zuvor war das meist anders: stiegen Aktien, fielen Anleihen - und umgekehrt. Aber die ultraexpansive Geldpolitik der Notenbanken blähte beide Asset-Klassen auf, ...

