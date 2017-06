Bayer-Anleger sind nach einer Gewinnwarnung in Scharen aus den Aktien des Chemie- und Pharmakonzerns geflohen. Die Titel rutschten am Freitag um bis zu 5,5 Prozent auf ein Zwei-Monats-Tief von 111,55 Euro ab und lagen damit am Dax-Ende. "Die Ergebniswarnung kam ziemlich überraschend, damit hat keiner gerechnet", sagte ein Händler.

Den vollständigen Artikel lesen ...