Die msab GmbH zählt zu den besten Mittelstandsberatern Deutschlands / TOP CONSULTANT-Mentor Christian Wulff überreicht Trophäe.



Die msab GmbH darf sich Top-Consultant 2017 (https://www.msa-b.de/aktuelles/msab-gmbh-ist-ein-top-consultant/) nennen. Bei der wissenschaftlich fundierten Kundenbefragung des Beratervergleichs TOP CONSULTANT stellte das Unternehmen seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis. Im Rahmen der feierlichen Preisverleihung auf dem 4. Deutschen Mittelstands-Summit in Essen gratulierte TOP CONSULTANT-Mentor und Bundespräsident a. D. Christian Wulff dem Geschäftsführer Andreas Nöh zu diesem Erfolg.



Bereits seit 2010 kürt TOP CONSULTANT die besten Berater für den Mittelstand. Das Siegel macht die Professionalität und die Kompetenz seiner Träger weithin sichtbar. Mittelständler schätzen es als verlässliche Orientierungshilfe auf dem überhitzten Beratermarkt.



Die wissenschaftliche Leitung des Projekts liegt in den Händen von Prof. Dr. Dietmar Fink und Bianka Knoblach - sie allein entscheiden, wer das TOP CONSULTANT-Siegel tragen darf. Beide leiten gemeinsam die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) in Bonn. Im Auftrag von compamedia befragt die WGMB Referenzkunden der teilnehmenden Beratungsunternehmen und wertet die Ergebnisse zusammen mit weiteren Unternehmensdaten aus. Das TOP CONSULTANT-Siegel wird nur dann verliehen, wenn ein Beratungshaus hierbei ein sehr gutes oder gutes Ergebnis erzielt. In diesem Jahr erhielten insgesamt 96 Unternehmen die begehrte Auszeichnung.



Auch die msab GmbH aus Warendorf im Münsterland hat dieses Verfahren durchlaufen und die wissenschaftliche Leitung überzeugt. Seit mehr als 30 Jahren am Markt, haben sich die Warendorfer Berater vor allem im Bereich des Qualitätsmanagements einen Namen gemacht. Aber auch integrierte Managementsysteme (Qualität, Umwelt, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Energie, Corporate Social Responsibility, ...) sind eine Spezialität der msab GmbH, welche über 12 festangestellte sowie ca. 10 freie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an insgesamt 3 Standorten verfügt. Dabei werden nahezu alle Branchen, Normen und Regelwerke bedient und viele namhafte Unternehmen zählen zum Kundenkreis.



Andreas Nöh, Geschäftsführer der msab GmbH bedankt sich ausdrücklich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit Ihrem Engagement und ihrer Leistung diesen Erfolg möglich gemacht haben: "Wir haben den Anspruch, unsere Kunden zu echten Fans zu machen. Das wäre ohne unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schlicht nicht möglich."



"Aber auch den langjährigen Kunden, welche mit Ihrer Referenz zum Top Consultant Award beigetragen haben, gilt unser Dank!" ergänzt Guido Hessbrüggen, Prokurist der msab GmbH und mahnt zugleich: "Letztlich ist ein Award eine Vergangenheitsbetrachtung. Wir wollen und werden auch in Zukunft Top-Leistungen erbringen".



Ein ausführliches Porträt über die msab GmbH findet sich auf dem Beraterportal www.beste-mittelstandsberater.de. Prof. Dr. Dietmar Fink hebt die Transparenz hervor, die das Siegel stiftet: "Der Beratermarkt ist heißgelaufen und bringt immer wieder auch zweifelhafte Anbieter hervor. TOP CONSULTANT zeichnet jene Berater aus, die bei Ihren Kunden nachweislich hervorragende Arbeit geleistet haben. Das Siegel dient mittelständischen Unternehmen somit als wichtige Orientierungshilfe auf einem unübersichtlichen Markt."



